Вячеслава Золотарева заключили под стражу на два месяца

Фото: Амур.инфо

В Благовещенском районном суде прошло заседание, на котором принято решение об избрании меры пресечения Вячеславу Золотареву, которого подозревают в жестоком обращении с животными. В итоге по решению суда его заключили под стражу на два месяца.

С ходатайством об избрании такой меры пресечения в суд обратился следователь полиции. Это ходатайство поддержала и прокуратура.

Таким образом, Вячеслава Золотарева изолировали от общества до 23 марта 2019 года. Это постановление может быть обжаловано в Амурский областной суд в течение трех суток.