Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
24января
Предыдущая новость
сегодня, 16:58 1

Вячеслава Золотарева заключили под стражу на два месяца

Вячеслава Золотарева заключили под стражу на два месяца
Фото: Амур.инфо

В Благовещенском районном суде прошло заседание, на котором принято решение об избрании меры пресечения Вячеславу Золотареву, которого подозревают в жестоком обращении с животными. В итоге по решению суда его заключили под стражу на два месяца.

С ходатайством об избрании такой меры пресечения в суд обратился следователь полиции. Это ходатайство поддержала и прокуратура.

Таким образом, Вячеслава Золотарева изолировали от общества до 23 марта 2019 года. Это постановление может быть обжаловано в Амурский областной суд в течение трех суток.

Просмотров всего: 110

#животные #собачий Освенцим

распечатать


Происшествия 1

Появилось видео задержания владельца чигиринского приюта Золотарева
Происшествия 3

Тигра Амура из Приморья собираются отправить на деревню дедушке
Происшествия 56

Прокуратура настаивает на заключении под стражу хозяина приюта «Дружок»

В России и мире

В Британии еж разволновался и облысел

Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Cuba Libre

    Cuba Libre
    2 минуты назад

    Первонах

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь