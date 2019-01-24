В Зейском районе на трассе перевернулся лесовоз, пострадал водитель (фото)

В редакцию ИА «Амур.инфо» сообщили об аварии в Зейском районе: на трассе перевернулся груженый лесовоз. Происшествие случилось посреди тайги в районе Антониновского ручья в 70 километрах от поселка Бомнак.

В ГИБДД Амурской области подтвердили информацию очевидцев. По информации Госавтоинспекции, происшествие случилось в среду, 23 января, примерно в 15:30. Водитель грузовика MAN не справился с управлением, съехал с дороги и опрокинулся. Сотрудники ГИБДД выехали на место происшествия, причины ДТП устанавливаются.

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#ДТП

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Василий Кленин