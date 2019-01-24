Появилось видео задержания владельца чигиринского приюта Золотарева

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Как видно на ролике, к Золотареву подошли в месте, похожем на контрольно-пропускной пункт, у него были с собой несколько сумок. Вячеслава сопровождала женщина. Затем мужчину и женщину отвезли в отдел полиции № 3 Благовещенска.

Вячеслава Золотарева подозревают в жестоком обращении с животными. 23 января сообщалось, что он помещен в изолятор временного содержания, а прокуратура настаивает на заключении его под стражу.