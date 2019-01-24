Появилось видео задержания владельца чигиринского приюта Золотарева
Пресс-служба УМВД России по Амурской области распространила видео, на котором запечатлено задержание полицейскими владельца приюта для животных в селе Чигири Вячеслава Золотарева. О задержании владельца приюта, который печально прославился на всю Россию в связи с обнаружением там множества трупов собак, стало известно 23 января.
Как видно на ролике, к Золотареву подошли в месте, похожем на контрольно-пропускной пункт, у него были с собой несколько сумок. Вячеслава сопровождала женщина. Затем мужчину и женщину отвезли в отдел полиции № 3 Благовещенска.
Вячеслава Золотарева подозревают в жестоком обращении с животными. 23 января сообщалось, что он помещен в изолятор временного содержания, а прокуратура настаивает на заключении его под стражу.
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