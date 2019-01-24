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В Шимановске участковый задержал подозреваемого в убийстве

В Шимановске участковый задержал подозреваемого в убийстве
Фото: depositphotos.com

В Шимановске 23 января загорелся деревянный жилой дом. При тушении внутри обнаружили тело мужчины с телесными повреждениями. Оказалось, что он был убит. Подозреваемого вычислил участковый.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции установили личность погибшего – им оказался хозяин дома, мужчина 1981 года рождения.

В ходе осмотра места происшествия участковый уполномоченный полиции обратил внимание на следы на снегу. Они вели к соседнему дому. 27-летний мужчина, сосед погибшего, признался в совершении преступления. Участковый уполномоченный полиции задержал его и доставил в отдел полиции, сообщает амурское управление МВД России.

На допросе подозреваемый полностью признал свою вину и рассказал, что между ним и потерпевшим после совместного употребления спиртных напитков произошел конфликт. Подозреваемый нанес соседу телесные повреждения. Увидев, что потерпевший не подает признаков жизни, злоумышленник поджег занавеску в комнате и ушел домой.

Следственный отдел по Шимановскому району следственного управления СК России по Амурской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ «Убийство, то есть умышленное причинение смерти человеку».

В ближайшее время следователь направит в суд ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. До решения этого вопроса подследственный будет находиться в изоляторе временного содержания, сообщает амурское следственное управление. Следствие устанавливает все обстоятельства совершенного преступления.

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#криминал #происшествия #Шимановск

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