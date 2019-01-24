Больше 850 амурчан переселят из аварийных домов за 2 года

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Власти Амурской области поучаствовали в селекторном совещании по ликвидации аварийного жилищного фонда. На переселение жителей региона в ближайшие 2 года выделяют больше 540 миллионов рублей. Новоселье отпразднуют больше 850 амурчан.

С 2019 года средства на расселение аварийного жилого фонда будут выделять в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Согласно документу, Амурская область в 2019-2020 годах получит 541,2 миллиона рублей. Деньги направят на расселение 10 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Квартиры получат более 500 жителей области.

Кроме этого, в рамках мероприятий планов социального развития центров экономического роста области будет переселено еще 350 человек.

Видеоконференцию провели председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин, заместитель министра строительства РФ Максим Егоров и гендиректор Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин.

«Переселение амурчан из аварийного жилищного фонда будет осуществляться как в квартиры, приобретенные на вторичном рынке, так и приобретенные в новостройках. На сегодняшний день проведен мониторинг всего вторичного жилья в области, строительных организаций, земельных участков для строительства домов», – рассказала заместитель министра ЖКХ Амурской области Ольга Рытова.

В Минстрой России регион направил реестр многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года. Проживающие в этих домах амурчане получат возможность переехать в благоустроенное жилье, сообщает пресс-служба амурского правительства.