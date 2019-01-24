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Спасатели пришли на помощь водителю фуры в Талакане (фото, видео)

Спасатели пришли на помощь водителю фуры в Талакане (фото, видео)

24 января в поселке Талакан Бурейского района пожарные-спасатели аэромобильной группировки оказали помощь водителю большегрузной фуры. Транспорт мужчины заглох, и справиться с ним самостоятельно у рулевого не получилось.

Около четырех часов ночи водитель доставил груз в поселок Талакан из Хабаровска и ждал утра для разгрузки фуры. Ранним утром мужчина решил поехать с места стоянки к месту разгрузки, но автомобиль заглох. Попытки запустить двигатель не увенчались успехом. Один из местных жителей, проезжавший мимо, сообщил о происшествии в службу спасения.

На помощь водителю на автомобилях КамАЗ и УАЗ пришли пожарные-спасатели аэромобильной группировки Главного управления МЧС России по Амурской области. Оценив ситуацию, специалисты взяли фуру на буксир и эвакуировали ее в пожарную часть поселка Талакан. Там фуру отогрели при помощи тепловой пушки, а водителя напоили горячим чаем, сообщает пресс-служба амурского управления МЧС.

Фото и видео: пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области

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#происшествия #транспорт

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