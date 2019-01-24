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24января
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сегодня, 16:03 0

Ректор ДальГАУ объяснил, почему сложил полномочия секретаря регионального отделения ЕР

Ректор ДальГАУ объяснил, почему сложил полномочия секретаря регионального отделения ЕР
Фото: amur.er.ru

На партконференции регионального отделения «Единой России» был избран новый секретарь – Вячеслав Логинов. До 23 января эту должность занимал ректор ДальГАУ Павел Тихончук. Он прокомментировал, почему решил сложить с себя полномочия.

По словам Павла Викторовича, причин две: юридическая и личная.

«Во-первых, в устав партии были внесены изменения. Согласно им, меняются полномочия руководящих органов. В частности, коллегиальным исполнительным выборным органом будет являться президиум, а не политсовет, как раньше. Поэтому провели обновление», – рассказал Павел Тихончук.

На партконференции сложили полномочия с президиума и политсовета регионального отделения. Затем выбрали новый состав, а также провели выборы нового секретаря.

«Второе: очень трудно с этой должностью сочетать профессиональную деятельность в силу большой загруженности. К тому же более эффективно сочетать должность председателя заксобрания и секретаря регионального отделения партии», – пояснил Павел Тихончук, имея в виду Вячеслава Логинова, который также был избран кандидатом от партии на должность спикера областного законодательного собрания.

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#партии

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