В Благовещенске «Амурские коммунальные системы» оштрафованы на 200 000 рублей

Прокуратура Благовещенска провела проверку исполнения АО «АКС» законодательства о промышленной безопасности производственных объектов. В результате предприятие оштрафовано на 200 000 рублей.

«Установлено, что организация эксплуатирует на правах аренды трубопроводы, принадлежащие муниципальному образованию Благовещенска, работающие под избыточным давлением 1,6 МПа и температурой теплоносителя 130 градусов. В нарушение требований законодательства указанные объекты в Ростехнадзоре по Амурской области не зарегистрированы и не учтены», – сообщает прокуратура Амурской области.

Договор обязательного страхования гражданской ответственности при эксплуатации АО «АКС» опасных производственных объектов не заключен.

По фактам выявленных нарушений закона прокурор Благовещенска возбудил дело в отношении должностного и юридического лица по части 1 статьи 9.1 КоАП РФ «Нарушение требований промышленной безопасности». По постановлению прокурора управление Ростехнадзора по Амурской области назначило АО «АКС» наказание в виде штрафа 200 000 рублей.

Главный управляющий директор АО «АКС» также привлечен к ответственности в виде штрафа 20 000 рублей. Кроме того, в целях устранения нарушений закона прокурор Благовещенска внес представление главному управляющему директору АО «АКС». Представление рассмотрено и удовлетворено.

В пресс-службе АКС корреспонденту «Амур.инфо» сообщили, что данное представление будет обжаловано.