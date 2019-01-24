Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
24января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:04 0

В Благовещенске «Амурские коммунальные системы» оштрафованы на 200 000 рублей

В Благовещенске «Амурские коммунальные системы» оштрафованы на 200 000 рублей
Фото: www.amur.info

Прокуратура Благовещенска провела проверку исполнения АО «АКС» законодательства о промышленной безопасности производственных объектов. В результате предприятие оштрафовано на 200 000 рублей.

«Установлено, что организация эксплуатирует на правах аренды трубопроводы, принадлежащие муниципальному образованию Благовещенска, работающие под избыточным давлением 1,6 МПа и температурой теплоносителя 130 градусов. В нарушение требований законодательства указанные объекты в Ростехнадзоре по Амурской области не зарегистрированы и не учтены», – сообщает прокуратура Амурской области.

Договор обязательного страхования гражданской ответственности при эксплуатации АО «АКС» опасных производственных объектов не заключен.

По фактам выявленных нарушений закона прокурор Благовещенска возбудил дело в отношении должностного и юридического лица по части 1 статьи 9.1 КоАП РФ «Нарушение требований промышленной безопасности». По постановлению прокурора управление Ростехнадзора по Амурской области назначило АО «АКС» наказание в виде штрафа 200 000 рублей.

Главный управляющий директор АО «АКС» также привлечен к ответственности в виде штрафа 20 000 рублей. Кроме того, в целях устранения нарушений закона прокурор Благовещенска внес представление главному управляющему директору АО «АКС». Представление рассмотрено и удовлетворено.

В пресс-службе АКС корреспонденту «Амур.инфо» сообщили, что данное представление будет обжаловано.

Просмотров всего: 468

#ЖКХ #закон

распечатать


Происшествия

В Благовещенск ввезли почти 900 килограммов киви сомнительного происхождения
Общество 3

ГИБДД: водитель, дрифтовавший на благовещенской АЗС, нарушал правила
Общество 20

Депутаты заксобрания отказались обсуждать вопрос об отсрочке мусорной реформы на год
Общество 16

В морг Белогорска теперь просто так не попадешь
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь