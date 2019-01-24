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сегодня, 15:55 1

Прокуратура: амурский депутат занизил свои доходы почти на миллион рублей

Прокуратура: амурский депутат занизил свои доходы почти на миллион рублей
Фото: Амур.инфо

Один из депутатов Крестовоздвиженского сельского совета народных депутатов (Константиновский район) серьезно занизил свои доходы при предоставлении сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2017 год.

По информации прокуратуры Амурской области, установлено, что доходы были занижены народным избранником более чем на 950 тысяч рублей. Также депутат не указал наличие у него в собственности 9 транспортных средств и 5 объектов недвижимости.

Было принято решение о досрочном прекращении полномочий этого депутата в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения.

Также установлен факт, что другой депутат – Сковородинского районного совета народных депутатов – не предоставил сведения о двух гаражах, находящихся у него в собственности, а также о двух договорах аренды земельных участков. В этом случае полномочия народного избранника также были досрочно прекращены.

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#финансы

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Комментарии
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  • Amurskiy patriot

    Amurskiy patriot
    15 минут назад

    Бедные и несчастные депутаты!!

    Еще поди все единоросы!

    Где фамилии? Героев надо знать в лицо!!!

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