Прокуратура: амурский депутат занизил свои доходы почти на миллион рублей

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Один из депутатов Крестовоздвиженского сельского совета народных депутатов (Константиновский район) серьезно занизил свои доходы при предоставлении сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2017 год.

По информации прокуратуры Амурской области, установлено, что доходы были занижены народным избранником более чем на 950 тысяч рублей. Также депутат не указал наличие у него в собственности 9 транспортных средств и 5 объектов недвижимости.

Было принято решение о досрочном прекращении полномочий этого депутата в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения.

Также установлен факт, что другой депутат – Сковородинского районного совета народных депутатов – не предоставил сведения о двух гаражах, находящихся у него в собственности, а также о двух договорах аренды земельных участков. В этом случае полномочия народного избранника также были досрочно прекращены.