Тигра Амура из Приморья собираются отправить на деревню дедушке

Тигры Амур и Тайга останутся в собственности Хабаровского края, сказал генеральный директор зоосада «Приамурский» имени Сысоева Андрей Долин. Он и прокомментировал ситуацию с передачей хищников.

«Тигры Амур и Тайга передаются нами абсолютно безвозмездно. Вся процедура производится в рамках федерального и краевого законодательства и полностью согласована с Евразийской региональной ассоциацией зоопарков и аквариумов (ЕАРАЗА). В Приморском сафари-парке тигры находились более 4-х лет на условиях временного содержания. В 2017 году договор истек, и мы заранее вели переговоры либо об их дальнейшей передаче сафари-парку, либо об изъятии. С самого начала было понятно, что сафари-парк, являясь частной организацией, не сможет оставить у себя тигров, ведь мы не имеем право передать им госимущество, но это их не волновало. Более того, наши юристы предлагали поменять парку форму управления так, чтобы мы могли спокойно оставить им Амура, ведь их интересует только его судьба. Но они, как я уже сказал, наотрез отказались. (...) Тигрица Тайга, как только она вернется из Приморья, отправится в Алма-Атинский зоопарк. Амура попросили наши коллеги из Краснодара – они оказались единственным парком, пожелавшим получить этого превосходного самца. Оба этих места были заранее согласованы с «ЕАРАЗА», с куратором по сохранению и размножению амурского тигра. Животные молодые, здоровые, им необходимо размножаться», – сказал Андрей Долин.

Он также пояснил, что информация в СМИ о якобы тройном обездвиживании Амура для транспортировки, не соответствует действительности. Есть отработанные схемы, когда зверя не кормят пару дней и с помощью приманки заводят в «перевозку». Так обычно делают в большинстве зоопарков, в том числе в зоосаде «Приамурский».

Независимо от того, где будут жить тигры Амур и Тайга, они останутся в собственности Хабаровского края. Продавать этих краснокнижных животных власти региона не настроены. Как пояснил Андрей Долин, такие шаги не приветствуется ни в научных кругах, ни среди защитников животных.

23 января директор зоосада в Хабаровском крае в телефонной беседе с корреспондентом «КП» - Владивосток» отметил:«...мне уже показали, что написано в соцсетях – что мы Амура чуть ли не в тюрьму, в клетку передаём. Но хоть кто-нибудь из тех, кто это пишет, был в том зоопарке? Кто-нибудь видел своими глазами? А я там был. Конечно, вольеры не такие большие, как у господина Мезенцева, но, тем не менее. И там достаточно животных: тигры, пантеры, леопарды… Никто там не дохнет, и всё нормально. Тем более что по проекту там будут строить большой зоопарк. Так что зря вот эти вот все поклёпы», – подытожил Андрей Долин.

Фото: safaripark25.ru

Тем временем журналисты издания «Кубань 24» отправились проверить, в каких условиях предстоит жить Амуру. По их словам принять тигра должен эколого-биологический центр «Парк тигров» – не самый популярный, мягко говоря, зоосад на Кубани. Своего веб-сайта у организации нет. А вот юридический адрес в сети найти можно. В графе «Руководитель» значится Александр Пшеничный. Он же является директором еще двух предприятий с таким же направлением деятельности. Все зарегистрированы в Динском районе. В станице Динской по указанному адресу не то что диких зверей нет – местные жители о парке тигров вообще никогда не слышали.

«По этому адресу никогда не было парка тигров и на данный момент не существует. Здесь находится частное владение», — рассказал управляющий частным владением Александр Кузьменко.

Корреспондент отправляется по другому адресу, где по документам должен находиться зоопарк под управлением Александра Пшеничного. Еще в 2015 году здесь зарегистрировали компанию «Сафари-парк Динской». Но, судя по всему, это просто частный жилой дом. По крайней мере, диких зверей здесь нет. Только куры, утки и собаки.

Скорее всего, в «Парк тигров» и «Сафари-парк» трансформировался бывший зоосад Краснодарского университета МВД, которым руководил Александр Пшеничный. В 2013 году зверей попросили перевезти с территории вуза. Для 90 видов животных и птиц предоставили участок площадью в 30 гектаров в Динском районе. Но в этом муниципалитете экзотических обитателей нет.

Ситуацию прокомментировали в департаменте ветеринарии Краснодарского края. Там отметили, что «Парк тигров» все-таки зарегистрирован в Динской. Правда, непонятно, почему по юридическому адресу не найти руководства компании. А по факту звери живут в Кореновском районе. При этом региональные инспекторы туда наведаться не могут, «потому что данный объект находится в категории малого бизнеса, а у них был мораторий до 2019 года. Проверка данного объекта запланирована на июнь», — пояснил заместитель руководителя департамента ветеринарии Краснодарского края Левон Алдошин.

Куда собираются везти Амура – в Динскую или Кореновский район, – пока так и не ясно. Дозвониться директору «Парка тигров» журналистам «Кубани-24» не удалось. Его комментарий смогло получить РИА Новости. Александр Пшеничный сообщил агентству: «Пока это разговоры. Ни о чем конкретно. Планируют, но… Да ни с кем пока разговоров не было. Пока не о чем разговор вести. Это беспредметно, одни только намерения».

При этом «Комсомолке» Пшеничный сказал следующее: «У нас самки есть, нам нужно обновить кровь, получить потомство. Ждём Амура мы и для нашей экспозиции».

А в Приморье тем временем накаляются страсти. На сайте Приморского сафари-парка» оставлены сотни комментариев с просьбами не отпускать Амура с Дальнего Востока. Написаны письма в Приморскую и Хабаровскую прокуратуры, губернаторам Хабаровского и Приморского краев. Делом заинтересовалась и прокуратура Приморья.

Тигр Амур, – пожалуй, самый известный тигр в мире благодаря его дружбе с козлом по имени Тимур. Как сообщало ИА «Амур.инфо», они подружились в 2015 году после того, как козла поместили в вольер к хищнику на съедение. Однако козел дал отпор тигру, а спустя некоторое время животные стали мирно сосуществовать на одной территории. За ними следили из более ста стран мира.