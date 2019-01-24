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24января
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сегодня, 15:23 0

В Благовещенск ввезли почти 900 килограммов киви сомнительного происхождения

В Благовещенск ввезли почти 900 килограммов киви сомнительного происхождения
Фото: lady.mail.ru

В Благовещенске при проведении карантинного фитосанитарного контроля выявили партию киви сомнительного происхождения. Логотип бренда страны не соответствовал стране происхождения продукции.

872 килограмма киви привезли в Россию из Китая. Транспортное средство с сомнительной продукцией задержали до выяснения страны происхождения киви. После проведения проверки и предоставления документов, подтверждающих соответствие страны происхождения плодов сведениям об импортере, указанным в фитосанитарном сертификате, по результатам лабораторных экспертиз подкарантинная продукция была выпущена на территорию Российской Федерации.

«В соответствии с нарушением правил ввоза подкарантинной продукции участник внешнеэкономической деятельности, в адрес которого поступила продукция с указанным нарушением, привлечен к административной ответственности по статье 10.2 КоАП РФ "Нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции"», – сообщает управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Амурской области. Для юридических лиц правонарушение грозит штрафом от 5 000 до 10 000 рублей.

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#закон

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