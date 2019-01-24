Жители Бурятии и КНР чуть не замерзли на севере Амурской области

Фото: пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ

Пожарные Амурского центра ГЗ и ПБ оказали помощь жителям Бурятии и КНР, чей автомобиль сломался на трассе на севере Амурской области. Людям пришлось несколько часов идти пешком в сильный мороз, их обнаружили и доставили в пожарный пост. Состояние гостей региона удовлетворительное.

Вечером 23 января на телефон службы «112» поступило сообщение о том, что на автомобильной дороге Олекма – Хани, на расстоянии примерно 20 километров от поселка Олекма Тындинского района в сторону поселка Хани, произошла поломка легкового автомобиля. Дальше транспорт не может двигаться самостоятельно. В авто находятся два человека – женщина (жительница Бурятии) и мужчина (житель КНР). Людям необходима помощь. На место на личном автотранспорте выехали два сотрудника противопожарной службы Амурской области – начальник пожарного поста при пожарной части № 22 поселка Олекма и водитель-пожарный.

Как выяснилось, у граждан на ходу заглох автомобиль. Водитель и пассажир закрыли машину, забрали документы и двинулись пешком в сторону ближайшего поселка. По словам людей, они шли четыре часа. Температура воздуха была не менее минус 35 градусов. Примерно в 13 километрах от Олекмы их обнаружили пожарные и доставили в расположение пожарного поста. Самочувствие у мужчины и женщины удовлетворительное – от медицинской помощи они отказались.

Как сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ 24 января, в настоящее время граждане до сих пор находятся на территории пожарного поста. Решается вопрос об эвакуации автомобиля.