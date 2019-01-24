Благовещенску нужны новые школы – город ежегодно прирастает на тысячу учеников

В администрации Благовещенска прошло совещание, на котором обсуждались предложения Министерству по развитию Дальнего Востока по формированию ключевых направлений развития восточных регионов страны. Федеральное министерство принимает предложения с мест.

Сбор предложений от жителей Благовещенска проходит как на сайте https://dv2025.ru (активная ссылка есть на главной станице www.благовещенск.рф). Также это возможно в формате личных встреч с мэром города и его заместителями. В среду, 23 января, мэр Благовещенска Валентина Калита провела очередную встречу, в рамках которой обсуждалась программа развития ДФО.

«Очень важно, что каждый из вас может принять непосредственное участие в стратегическом плане развития дальневосточного региона и высказать свои предложения, которые будут содействовать опережающему развитию нашего региона и обеспечению достойного качества жизни для каждого его жителя», – обратилась к участникам встречи Валентина Сергеевна.

В качестве модульных вопросов анкеты были вопросы о развитии экономики, мерах по повышению рождаемости и другие, на которые представители сферы образования города Благовещенска подготовили предложения.

«Безусловно, наши приложения будут так или иначе связаны с профессиональной деятельностью, потому что образование – это один из ключевых аспектов жизни человека. Среди наших предложений, обсуждаемых с руководителями образовательных организаций, есть строительство школ, ведь ежегодно количество детей обучающихся в школах города увеличивается более чем на 1 000 человек. Для решения вопроса переполненности классов и перехода обучения в одну смену сегодня нам необходимо строительство даже нескольких школ на территории города. Кроме того, актуальным аспектом является кадровая политика. Для нас очень важно закрытие вакансий в школах, и одним наших переложений будет увеличение целевых мест в педагогических образовательных учреждениях. Также, на наш взгляд, необходимо расширить географию создания кванториумов на территории Амурской области и Дальнего Востока. Внедрение новых технологий в сферу дополнительного образования способствует развитию технического и инженерного мышления у детей», – поделилась начальник управления образования Элина Поцелуева.

Для того чтобы оставить свои предложения по развитию Дальнего Востока в электронном виде на сайте https://dv2025.ru/ необходимо зарегистрироваться, указав информацию о месте своего постоянного проживания, номер мобильного телефона, профессиональную принадлежность и дату рождения. Данная информация необходима для корректной обработки поступающих предложений с учетом места жительства, принадлежности к той или иной возрастной и профессиональной группе.

Количество предложений, которые может оставить пользователь, неограничено. Касаться они могут как развития Дальневосточного федерального округа в целом, так и развития конкретного региона или отдельного населённого пункта или территории. В системе уже зарегистрировались боле 10 000 пользователей.

Напомним, что национальная программа развития Дальнего Востока на период до 2025 года и на перспективу до 2035 года должна быть подготовлена до 1 сентября 2019 года. Соответствующее поручение президент России Владимир Путин дал по итогам четвертого Восточного экономического форума, сообщает пресс-служба городской администрации.