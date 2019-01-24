В США женщина в коме родила от медбрата

Полицейские в США задержали медбрата клиники специализированной медицинской помощи Hacienda в городе Финикс по подозрению в изнасиловании пациентки. Женщина родила ребенка, находясь в состоянии комы уже около 10 лет.

«Мы работали каждый день фактически без остановки, чтобы расследовать это дело», – сообщила шеф полиции города.

Полицейские подозревают в изнасиловании 36-летнего Нэйтана Сазерленда. Мужчина отказался давать показания полиции, сославшись на пятую поправку к Конституции США. Как сообщили в больнице, следователи обнаружили совпадения в ДНК-тестах у Сазерленда и новорожденного. По ее словам, мужчина работал в больнице с 2011 года и еще неизвестно, как часто пациентка подвергалась насильственным действиям с его стороны, сообщают «Известия».

О рождении ребенка пациенткой, которая около 10 лет находилась в коме, стало известно 5 января. Малыш родился здоровым. После этого случая в больнице ввели новое правило – медики-мужчины должны были заходить к пациенткам только в присутствии других женщин-врачей. Почти сразу после инцидента гендиректор клиники написал заявление об увольнении.