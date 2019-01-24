ГИБДД: водитель, дрифтовавший на благовещенской АЗС, нарушал правила

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«В соответствии с требованиями пункта 1.5 Правил дорожного движения Российской Федерации, участники дорожного движения должны действовать таким образом, чтобы не создавать опасности для движения и не причинять вреда. Пунктом 1.2 раздела "Общие положения" Правил дорожного движения Российской Федерации определено понятие "Опасность для движения"», – говорится в ответе ведомства на запрос.

Поясняется, что «Опасность для движения» – это ситуация, «возникшая в процессе дорожного движения, при которой продолжение движения в том же направлении и с той же скоростью создает угрозу возникновения дорожно-транспортного происшествия».

Таким образом, отмечают в ГИБДД, в действиях неустановленного водителя содержатся признаки умышленного нарушения требований понятия «Опасность для движения».

«Опасность для движения» – относительно новое для российского законодательства понятие. Предполагается, что соответствующие нарушения будут оборачиваться для водителей крупными штрафами – в размере 5 тысяч рублей. Законопроект об этом должна рассмотреть Госдума в весеннюю сессию, сообщала «Российская газета».