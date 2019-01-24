Большая часть пользователей Windows оказалась под угрозой

Более половины программ, установленных на компьютерах на базе Windows, подвергают опасности пользователей из-за уязвимости. Виной этому стали устаревшие версии программ и операционных систем. Это выяснила компания антивирусной программы Avast на основе анализа 163 миллионов устройств.

Специалисты доказали, что более 94 процентов пользователей используют устаревшую версию Skype, 85 процентов используют старую версию Mozilla Firefox, 77 процентов не обновили iTunes.

Специалисты компании предостерегли пользователей, заявив, что злоумышленники с помощью устаревших версий софта могут «скомпрометировать компьютер».

Отдельно производители антивируса отметили, что на старые версии Microsoft Office не выходит обновлений, что также может отрицательно повлиять на безопасность компьютера при возможной хакерской атаке. Специалисты посоветовали пользователям обновлять софт вовремя, чтобы избежать неприятных последствий.

Также пользователям рекомендуют устанавливать лицензионные антивирусы, сообщает «Рамблер. Новости».