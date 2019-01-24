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сегодня, 14:14 0

Амурчанина, севшего за руль пьяным, приговорили к колонии

Амурчанина, севшего за руль пьяным, приговорили к колонии
Фото: pixabay.com

Благовещенский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении амурчанина, попавшегося на управлении машиной в состоянии опьянения. Причем это произошло, когда житель области был лишен права управления авто.

В мае 2018 года мировой судья приговорил мужчину к штрафу в размере 200 тысяч рублей, лишив его права управления авто на 2 года. Его тогда осудили по статье 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию). Однако амурчанин в августе 2018 года сел за руль в Благовещенске, находясь в состоянии алкогольного опьянения, и был остановлен сотрудниками ДПС.

Кроме того, в августе 2018 года амурчанин приобрел при помощи интернета наркотическое средство.

С учетом всех обстоятельств, Благовещенский городской суд приговорил мужчину к 1 году и 6 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, со штрафом в размере 100 тысяч рублей. Его лишили права управления машиной на 3 года.

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#суды #транспорт

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