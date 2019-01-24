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24января
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Депутаты заксобрания отказались обсуждать вопрос об отсрочке мусорной реформы на год

Депутаты заксобрания отказались обсуждать вопрос об отсрочке мусорной реформы на год
Фото: zsamur.ru

Депутаты Законодательного собрания Амурской области не стали вносить в повестку очередной сессии вопрос, касающийся мусорной реформы. Предложение обсудить вопрос об обращении к губернатору об отсрочке мусорной реформы до конца текущего года поступило от фракции ЛДПР.

21 января фракция направила губернатору области обращение, в котором предлагает отсрочить мусорную реформу до 1 января 2020 года. Кроме этого, депутаты предлагают внести в 502 постановление правительства области от 18 октября 2018 года поправки. Дополнить его пунктами, определяющими нормативы накопления мусора, исходя из количества проживающих людей и дать возможность муниципалитетам самостоятельно решать, каким нормативом пользоваться – квадратными метрами или количеством проживающих.

На сессии 24 января, фракция ЛДПР собиралась предложить подписать подобное обращение своим коллегам из других фракций. Либерал-демократы считают, что, хотя и удалось отсрочить мусорную реформу до апреля 2019 года, оставшихся двух месяцев недостаточно, чтобы решить все проблемы. В частности, доработать нормативно-правовую базу по реализации федерального закона. По их мнению, взять паузу до конца года нужно, чтобы избежать мусорного коллапса и чтобы людям не пришлось платить за услуги, которые не были оказаны.

«Судя по данным, которые приводятся в интернете, большинство субъектов Российской Федерации – более 60, если я не ошибаюсь, все-таки рассчитывает норматив по проживающим людям в жилых помещениях, а не по квадратуре. Мы буквально в числе всего десятка регионов, которые приняли по квадратному метру. Это о чем-то говорит. Это раз. И нам говорили о том, что так просто удобнее считать – очень сложно подсчитать тех людей, которые проживали и проживают. Но мало ли что удобно. Мы, в том числе, говорим о сельской местности, где вообще понятно, кто и где живет, то есть проблем нет, узнать, сколько человек проживает в доме. Поэтому мы настаиваем на своем вопросе и просим членов остальных фракций поддержать наш вопрос, наше предложение», – призвала в своем выступлении Ольга Петайчук, руководитель фракции ЛДПР в Законодательном собрании Амурской области.

Предложение включить вопрос об обращении к губернатору об отсрочке мусорной реформы до начала 2020 года поддержали представители фракций КПРФ и «Справедливой России».

«Объясняется очень умно, теоретично, но это противоречит тому, что мы слышали в этом зале. Говорится о замерах, которые, оказывается, муниципалитеты в течение нескольких лет проводили. Это противоречит тому, что мы слышали в этом зале от этого же заместителя губернатора. Поэтому вопрос важный, отсрочка нужна. Мы призываем, уважаемые коллеги, поддержать рассмотрение этого вопроса об обращении к губернатору об отсрочке мусорной реформы еще до конца данного года», – высказался Роман Кобызов, руководитель фракции КПРФ в Законодательном собрании Амурской области.

«Фракция "Справедливая Россия" также поддерживает инициативу фракции ЛДПР и просит до 1 января перенести срок вступления закона о мусорной реформе. И, на наш взгляд, основной вопрос заключается не в том, с квадратного метра будет доплата либо с человека. Самое основное, на наш взгляд, – не проведена сезонность накопления мусора. И вот в течение года по сезону по всем муниципальным образованиям провести данную ревизию и после уже рассчитать стоимость мусора с человека или с квадратного метра», – добавил Кирилл Зимин, представитель фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Амурской области.

Ирина Киевская, председатель комитета по вопросам аграрной политики, природопользования и экологии, а также руководитель депутатской фракции партии «Единая Россия» предложение не поддержала.

«Коллеги, действительно, по реформе, которая уже началась, в том числе и в Амурской области, независимо от переноса некоторых пунктов соглашений, вопросов очень много. Но я хочу обратить внимание, что перенос сроков на январь это, к сожалению, уже могут быть не наши полномочия или полномочия губернатора. Это федеральное законодательство. И, если я ошибаюсь, я прошу прокуратуру или поддержать, или опровергнуть меня. Вопросы есть, в том числе и по квадратным метрам, но давайте все-таки для начала мы будем работать вместе для того, чтобы получить на них ответы. В том числе и от муниципалитетов, и от субъекта исполнительной власти области, и от региональных операторов. А говорить, не получив еще ответы, и, если кого-то не устраивает на сегодняшний день о переносе сроков, я пояснила, что это не наши полномочия. Вопросы надо решать, и время у нас еще с вами есть», – считает Ирина Александровна.

Ольга Петайчук усомнилась, что внесение предлагаемых изменений исключительно прерогатива Федерации.

«Мы говорим об обращении к губернатору, чтобы он внес свое изменение в постановление, которое он может сделать. Это его полномочия. И пролонгировал те пункты дополнительного соглашения, которые заключил министр ЖКХ с региональными операторами. И вы прекрасно об этом знаете, там ряд пунктов отложен как раз до апреля. Раз нашли причины и возможности отложить 10 пунктов – законные возможности, я не сомневаюсь, в том числе и сбор мусора этими операторами на этих условиях, которые предлагаются до 1 апреля, - значит, можно вполне законно также отложить их и до 1 января 2020 года. И если нельзя, значит, получается, что незаконно отложить до 1 апреля.

В итоге большинством голосов депутаты отклонили внесение этого вопроса в повестку.

Как сообщало Амур.инфо, в результате мусорной реформы, ввоз мусора из жилищной услуги перейдет в коммунальную, и население будет платить по установленному для него тарифу из расчета квадратного метра жилья, что очень возмущает амурчан. Стоимость услуги значительно подорожает. По предварительным подсчетам, жители средней квартиры площадью 54 квадратных метра будут платить от 233 до 284 рублей в месяц.

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#ЖКХ #заксобрание

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Комментарии
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  • добренький

    добренький
    2 часа назад

    Как же Киевская поддержит , в ПОЛИГОНЕ фамилия КИЕВСКАЯ светилась.

  • Flint

    Flint
    2 часа назад

    Кто бы сомневаллся... ЕР превратилась в секту упырей

  • ФИО

    ФИО
    2 часа назад

    сборище дармоедов. не для людей, а для себя работают? можно сказать, отклонив это предложение, практически подписались. что пошли в депутаты чтобы решать свои личные проблемы

  • Тул

    Тул
    2 часа назад

    НЕ УДИВИЛИ. все как обычно будет, как мы сказали, и неипет.......

  • Арбенин

    Арбенин
    1 час назад

    Киевская сделала головокружительную карьеру от помойки Полигон до правительства и четко гнет свою линию.И нагнула всех, молодец тетка, не зря ее Полигон двинул в правительство.

    Сейчас Полигон будет круче Газпрома, золотые помойки будут

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    вредители!!! отмашка была с верху, отара в голос согласна

  • Ушаков Дмитрий

    Ушаков Дмитрий
    1 час назад

    Как повышать цены на электроэнергию - собрались на следующий день.

    А тут, видите ли, отказались.

    Какая власть, такая и реформа.

  • 55

    55
    1 час назад

    В последнее время одни гадости и пакости идут от едросни(

  • Альтер

    Альтер
    1 час назад

    Можно что угодно делать-квитанции уже выставляются и прокуратура считает выставление квитанций законным

    Вопросов много

    но с одной стороны-что не вывозить мусор?

    а с другой стороны-где вообще работа ЖКХ по этому вопросу-посиделок провели море а результата НОЛЬ

    потому что министр никакой

    ну вот из того количества посиделок по данному вопросу что он решил и сдвинул?

    Сообщение в материале о том что услуга из жилищной стала коммунальной вообще без комментариев

    с какого момента она перешла в другой вид услуги?

    и если она БЫЛА жилищной то кто за ЭТО голосовал?

    Бред какой то пишите

    Сами даже не могут разобраться не говоря уже о решении вопроса

  • ФИО

    ФИО
    1 час назад

    сходку? против решения властей? никто не обязан спонсировать зверские аппетиты рвачей. тут явно работают не в интересах чистоты, а в угоду своей жадности.

  • Noir

    Noir
    1 час назад

    А что Орлов то молчит? Ему решать как народ нагнуть, и какая разница что придворные щебечут?

  • Криптоаналитик

    Криптоаналитик
    1 час назад

    Noir

    А что Орлов то молчит? Ему решать как народ нагнуть, и какая разница что придворные щебечут?



    Один уже ссорился и уехал в места не столь отдаленные, у губера сработает инстинкт самосохранения.

  • ЕКВ

    ЕКВ
    1 час назад

    Живу в деревне, платить теперь буду х... сумму денег за мусор, которого нет. Спасибо вам дорогие наши депутаты!!! НЕНАВИЖУ!!!!

  • Боярин

    Боярин
    1 час назад

    А не надо платить. Если не заплатит один, с него через суд высчитают. А если не будет платить весь народ. То судов не хватит и приставов то же. В общем предлагаю бойкотировать эту самую реформу.

  • Noir

    Noir
    1 час назад

    Кто б сомневался, что в России любой бред, из слухов перерастает в закон если с этого можно что-то поиметь.

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Криптоаналитик

    Noir

    А что Орлов то молчит? Ему решать как народ нагнуть, и какая разница что придворные щебечут?



    Один уже ссорился и уехал в места не столь отдаленные, у губера сработает инстинкт самосохранения.



    Сэмэн Сэмэныч.

  • ФИО

    ФИО
    1 час назад

    Боярин

    А не надо платить. Если не заплатит один, с него через суд высчитают. А если не будет платить весь народ. То судов не хватит и приставов то же. В общем предлагаю бойкотировать эту самую реформу.



    ну, бойкот, так байкот. кто за, прошу голосовать. сейчас свое заксобрание организуем, а депутатов, которые не соблюдают интересы народа на свалку... по тарифу

  • vertex

    vertex
    49 минут назад

    Хорошее предложение.

  • Боярин

    Боярин
    47 минут назад

    Все уже придуманно до нас:.Ганди разработал метод действия, основанный на принципах мужества, правды и ненасилия, названный Сатьяграха. Он верил, что способ достижения результата более важен, чем сам результат. Сатьяграха пропагандирует ненасилие и гражданское неповиновение как наиболее предпочтительные способы достижения политических и общественных целей.

  • серега1

    серега1
    43 минуты назад

    вот одно дело они друг друга нагибают - народ так по жесткой доить это плохо для них закончится

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