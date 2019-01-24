Депутаты заксобрания отказались обсуждать вопрос об отсрочке мусорной реформы на год

Депутаты Законодательного собрания Амурской области не стали вносить в повестку очередной сессии вопрос, касающийся мусорной реформы. Предложение обсудить вопрос об обращении к губернатору об отсрочке мусорной реформы до конца текущего года поступило от фракции ЛДПР.

21 января фракция направила губернатору области обращение, в котором предлагает отсрочить мусорную реформу до 1 января 2020 года. Кроме этого, депутаты предлагают внести в 502 постановление правительства области от 18 октября 2018 года поправки. Дополнить его пунктами, определяющими нормативы накопления мусора, исходя из количества проживающих людей и дать возможность муниципалитетам самостоятельно решать, каким нормативом пользоваться – квадратными метрами или количеством проживающих.

На сессии 24 января, фракция ЛДПР собиралась предложить подписать подобное обращение своим коллегам из других фракций. Либерал-демократы считают, что, хотя и удалось отсрочить мусорную реформу до апреля 2019 года, оставшихся двух месяцев недостаточно, чтобы решить все проблемы. В частности, доработать нормативно-правовую базу по реализации федерального закона. По их мнению, взять паузу до конца года нужно, чтобы избежать мусорного коллапса и чтобы людям не пришлось платить за услуги, которые не были оказаны.

«Судя по данным, которые приводятся в интернете, большинство субъектов Российской Федерации – более 60, если я не ошибаюсь, все-таки рассчитывает норматив по проживающим людям в жилых помещениях, а не по квадратуре. Мы буквально в числе всего десятка регионов, которые приняли по квадратному метру. Это о чем-то говорит. Это раз. И нам говорили о том, что так просто удобнее считать – очень сложно подсчитать тех людей, которые проживали и проживают. Но мало ли что удобно. Мы, в том числе, говорим о сельской местности, где вообще понятно, кто и где живет, то есть проблем нет, узнать, сколько человек проживает в доме. Поэтому мы настаиваем на своем вопросе и просим членов остальных фракций поддержать наш вопрос, наше предложение», – призвала в своем выступлении Ольга Петайчук, руководитель фракции ЛДПР в Законодательном собрании Амурской области.

Предложение включить вопрос об обращении к губернатору об отсрочке мусорной реформы до начала 2020 года поддержали представители фракций КПРФ и «Справедливой России».

«Объясняется очень умно, теоретично, но это противоречит тому, что мы слышали в этом зале. Говорится о замерах, которые, оказывается, муниципалитеты в течение нескольких лет проводили. Это противоречит тому, что мы слышали в этом зале от этого же заместителя губернатора. Поэтому вопрос важный, отсрочка нужна. Мы призываем, уважаемые коллеги, поддержать рассмотрение этого вопроса об обращении к губернатору об отсрочке мусорной реформы еще до конца данного года», – высказался Роман Кобызов, руководитель фракции КПРФ в Законодательном собрании Амурской области.

«Фракция "Справедливая Россия" также поддерживает инициативу фракции ЛДПР и просит до 1 января перенести срок вступления закона о мусорной реформе. И, на наш взгляд, основной вопрос заключается не в том, с квадратного метра будет доплата либо с человека. Самое основное, на наш взгляд, – не проведена сезонность накопления мусора. И вот в течение года по сезону по всем муниципальным образованиям провести данную ревизию и после уже рассчитать стоимость мусора с человека или с квадратного метра», – добавил Кирилл Зимин, представитель фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Амурской области.

Ирина Киевская, председатель комитета по вопросам аграрной политики, природопользования и экологии, а также руководитель депутатской фракции партии «Единая Россия» предложение не поддержала.

«Коллеги, действительно, по реформе, которая уже началась, в том числе и в Амурской области, независимо от переноса некоторых пунктов соглашений, вопросов очень много. Но я хочу обратить внимание, что перенос сроков на январь это, к сожалению, уже могут быть не наши полномочия или полномочия губернатора. Это федеральное законодательство. И, если я ошибаюсь, я прошу прокуратуру или поддержать, или опровергнуть меня. Вопросы есть, в том числе и по квадратным метрам, но давайте все-таки для начала мы будем работать вместе для того, чтобы получить на них ответы. В том числе и от муниципалитетов, и от субъекта исполнительной власти области, и от региональных операторов. А говорить, не получив еще ответы, и, если кого-то не устраивает на сегодняшний день о переносе сроков, я пояснила, что это не наши полномочия. Вопросы надо решать, и время у нас еще с вами есть», – считает Ирина Александровна.

Ольга Петайчук усомнилась, что внесение предлагаемых изменений исключительно прерогатива Федерации.

«Мы говорим об обращении к губернатору, чтобы он внес свое изменение в постановление, которое он может сделать. Это его полномочия. И пролонгировал те пункты дополнительного соглашения, которые заключил министр ЖКХ с региональными операторами. И вы прекрасно об этом знаете, там ряд пунктов отложен как раз до апреля. Раз нашли причины и возможности отложить 10 пунктов – законные возможности, я не сомневаюсь, в том числе и сбор мусора этими операторами на этих условиях, которые предлагаются до 1 апреля, - значит, можно вполне законно также отложить их и до 1 января 2020 года. И если нельзя, значит, получается, что незаконно отложить до 1 апреля.

В итоге большинством голосов депутаты отклонили внесение этого вопроса в повестку.

Как сообщало Амур.инфо, в результате мусорной реформы, ввоз мусора из жилищной услуги перейдет в коммунальную, и население будет платить по установленному для него тарифу из расчета квадратного метра жилья, что очень возмущает амурчан. Стоимость услуги значительно подорожает. По предварительным подсчетам, жители средней квартиры площадью 54 квадратных метра будут платить от 233 до 284 рублей в месяц.