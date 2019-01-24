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сегодня, 13:41 2

Родня нашла благовещенца спустя 20 лет благодаря сообщению в Инстаграме Амур.инфо

Родня нашла благовещенца спустя 20 лет благодаря сообщению в Инстаграме Амур.инфо
Фото: pixabay.com

Жители Благовещенска нашли родного человека спустя 20 лет поисков. Этому помогло сообщение, оставленное в Инстаграме ИА «Амур.инфо». Причем все произошло примерно за пару часов.

«Вечером 23 января в директ инстаграм-аккаунта Амур.инфо написала женщина и сообщила, что 20 лет не может найти брата, уже перепробовали все варианты. Попросила разместить фото в надежде, что кто-то откликнется. Мы поставили фото в историю и указали номер телефона. Где-то через несколько часов нам написали, что брат нашелся благодаря нам и фото можно убирать», – рассказала SMM-менеджер информагентства Виктория Вакал.

Подробности счастливого случая поведала жительница Благовещенска Эльвира.

«Это брат моей мамы по отцу. Она его искала 20 лет, их разлучили в детстве. Мы думали, как найти, куда обратиться, искали по соцсетям. Моя мама с интернетом как-то не очень дружит, она меня попросила. Думаю, напишу в Амур.инфо, может быть, выложат. Получается, написали, выложили. И спустя два часа нам позвонила его жена, сообщила, что это ее муж, что у них уже есть дети. И предложили нам встретиться, сказала, что с ним все в порядке, они проживают в Благовещенске, но он сейчас уехал из Амурской области по работе», – рассказала Эльвира.

Встретиться с братом матери, отметила Эльвира, они смогут летом, а с его женой – в ближайшие дни.

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#жизнь #интернет

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    3 часа назад

    20 лет искали друг-друга в Благовещенске?

  • foxik62

    foxik62
    1 час назад

    Вот это всем новостям новость. Бомба просто.

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