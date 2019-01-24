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На севере морозно, на юге теплее: прогноз погоды в Приамурье на 25 января

На севере морозно, на юге теплее: прогноз погоды в Приамурье на 25 января
Фото: Амур.инфо

25 января в Амурской области ночью небольшая облачность, местами по югу пройдет слабый снег, днем без осадков. Подует северо-западный ветер со скоростью 2-7, с порывами – до 11 метров в секунду. Температура воздуха составит минус 18...23, местами по северу – 28...33.

Днем небольшая облачность, без осадков. Северо-западный ветер разгонится до 2-7, местами – до 13 метров в секунду. Уличные термометры покажут 6...11, местами – 16...21 ниже нуля.

В Благовещенске в первой половине ночи пройдет небольшой снег. Северо-западный ветер подует со скоростью 6-11 метров в секунду. Температура воздуха составит минус 16...18. Днем – небольшая облачность, без осадков. Ветер с северо-запада будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду. Уличные термометры покажут минус 7...9 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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