В Приамурье хотят создать межрайонные скрининговые центры для беременных

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Женщинам из отдаленных районов тяжело добираться до областного перинатального центра – особенно при возвращении домой с новорожденными. Амурчанки жалуются, что на дорогу им приходиться тратить по 10 тысяч рублей и больше. В амурском парламенте прошла видеоконференция с представителями власти Зейского, Тындинского, Селемджинского районов, где обсудили эту проблему.

«Задача совещания – обсудить, что можно предпринять в плане обеспечения транспортной доступности, логистики проезда женщин из северных районов области в перинатальный центр на медицинские консультации, обследование, лечение, дородовую диагностику, родоразрешение», – сообщил глава комитета по вопросам социальной политики Андрей Рудь.

Представители районов рассказали, что по их данным, беременные женщины тратят по 10 тысяч рублей и более, на то, чтобы оплатить дорогу в областной центр и обратно. Особенно тяжело молодым мамам при возвращении домой с новорожденными. Женщины жалуются на нестыковки в расписании поездов и автобусов и зимний холод в салоне самолета.

Депутаты предложили провести мониторинг данной ситуации среди малообеспеченных и одиноких женщин во всех районах области с подключением органов соцзащиты. Также планируется рассмотреть возможность целевого дотирования муниципалитетов. В этом случае беременным смогут возмещать расходы на проезд к месту обследования, родоразрешения и обратно, при наличии направления от медицинского учреждения.

Для медобследований хотят перезакрепить от Зейского к Тындинскому району жителей поселков Хвойный, Горный, Верхнезейск, Бомнак.

По словам зампреда правительства области Ольги Лысенко, одним из способов снижения затрат беременных может стать создание межрайонных скрининговых центров.