Новым председателем амурского законодательного собрания стал Вячеслав Логинов

Фото: Законодательное собрание Амурской области

В четверг, 24 января, на очередной сессии областного заксобрания был поднят вопрос смены спикера амурского парламента. Действующий председатель Константин Дьяконов сложил свои полномочия. На его место был предложен единоросс, председатель комитета по вопросам законодательства, местного самоуправления и регламенту Вячеслав Логинов.

Вопросы о сложении полномочий Константина Дьяконова и назначении нового председателя были внесены в повестку во время самого заседания. Депутаты единогласно подержали их рассмотрение.

Перед голосованием за снятие с должности спикера Константина Дьяконова дали слово депутатам. Руководитель фракции ЛДПР Ольга Петайчук поинтересовалась у спикера, с чем связано его решение покинуть законодательное собрание. «В связи с переходом на новую должность», – пояснил Константин Викторович.

После депутат Сергей Приходько обратился к присутствующим с просьбой проголосовать против ухода Константина Дьяконова. «Мое мнение может быть имеет субъективный характер, но тем не менее, я считаю, Константин Викторович полон сил и здоровья, идей, и до сегодняшнего дня ваша работа в должности председателя законодательного собрания была крайне продуктивной. Поэтому, коллеги, давайте не будем отпускать нашего председателя. Я вас призываю проголосовать против, пусть потрудится еще на благо области», – сказал народный избранник.

Но в итоге общим голосованием Константина Дьяконова освободили от должности, а после тайным голосованием избрали нового председателя. В качестве кандидатур были выдвинуты: от «Единой России» – Вячеслав Логинов, от ЛДПР – Ольга Петайчук. КПРФ и «Справделивая Россия» не выдвигали кандидатуры от своих партий, пояснив, что «не видят перспектив».

По результатам голосования председателем стал единоросс Вячеслав Логинов, за которого проголосовали 20 депутатов. 5 человек поддержали Ольгу Петайчук, еще четверо проголосовали против всех.

Вячеславу Логинову 40 лет. Он уроженец села Поярково Михайловского района Амурской области. У Вячеслава Юрьевича три диплома о высшем образовании, два из которых – ДальГАУ. Работал в частном бизнесе, преподавал в ДальГАУ и АмГУ.