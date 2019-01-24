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24января
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сегодня, 12:56 5

На Бурее подготовлено 100 шурфов для подрыва второго слоя скальной породы

На Бурее подготовлено 100 шурфов для подрыва второго слоя скальной породы
Фото: structure.mil.ru

Специалисты сводного отряда Восточного военного округа подготовили 100 шурфов на участке затора на реке Бурее. Предполагается провести подрыв с помощью сосредоточенных зарядов второго слоя скальной породы.

23 января в этот район для восстановления нормального гидрологического режима Бурейского водохранилища вертолетами было доставлено около 31 тонны инженерных боеприпасов и взрывчатых веществ. Также доставили порядка 6 тонн материальных средств, в том числе питьевой воды и продовольствия, сообщается на сайте Минобороны РФ 24 января.

Ежедневно вертолет Ми-8 облетает территорию лагеря и район проведения взрывных работ. Осуществляется визуальная корректировка места работы саперов по установке инженерных зарядов.

Все кумулятивные заряды доставляются к месту подрыва с помощью снегоходов «Буран» по заранее разведанным маршрутам.

В районе выполнения задач развернут полевой лагерь на 100 человек. На территории полевого лагеря оборудованы и используются станция добычи и фильтрации воды, столовая, медицинский пункт, хлебопекарня. Ежедневно проводится помывка личного состава с использованием мобильного душевого модуля, осуществляется банно-прачечное обслуживание.

На территории лагеря работает «Военторг», где военнослужащие могут приобрести продукты, различные сладости, в том числе печенье и шоколад, а также хозяйственные товары.

Всего к выполнению задач привлекается более 484 человек, 33 единицы военной и специальной техники, в том числе 6 вертолетов армейской авиации и беспилотный летательный аппарат «Орлан-10».

Отмечается, что работы ведутся в сложных климатических условиях при низких температурах (минус 30 градусов), высокой влажности, сильном порывистом ветре. В районе обвала – сложный рельеф местности, отсутствуют автомобильные дороги.

Ранее Амур.инфо сообщало, что 22 января военные взорвали 10 тонн тротила в месте схода оползня на Бурее.

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#военные #природа #происшествия

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    1 час назад

    Военторг!!))) нужное дело, вроде спецоперация и всего должно быть вдоволь

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Что-то я не пойму. Взрывают, а кто грунт перевозит? Или скальник сам разлетается?

  • inoy

    inoy
    49 минут назад

    продают наверное сразу на месте, с пометкой самовывоз

  • alex 3

    alex 3
    31 минута назад

    inoyВоенторг!!))) нужное дело, вроде спецоперация и всего должно быть вдоволь


    солдатам бедненьким там на морозе сладкого не хватает. Может ПОСЫЛКИ им организовать? Печеньки, конфетки, теплые носочки? Кто из общественников хочет отличиться?

  • alex 3

    alex 3
    28 минут назад

    alex 3
    inoyВоенторг!!))) нужное дело, вроде спецоперация и всего должно быть вдоволь


    солдатам бедненьким там на морозе сладкого не хватает. Может ПОСЫЛКИ им организовать? Печеньки, конфетки, теплые носочки? Кто из общественников хочет отличиться?


    Амур-ИНФО! Организуй акцию!

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