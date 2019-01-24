Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
24января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:03 4

Благовещенский «Альфа-канал» дает шанс стать телеведущим на день

Благовещенский «Альфа-канал» дает шанс стать телеведущим на день
Фото: www.amur.info

Благовещенская телекомпания «Альфа-канал» готовится к празднованию «совершеннолетия». 12 февраля исполнится 18 лет со дня рождения «Альфы». К этому событию приурочено проведение традиционного конкурса «Народный ведущий».

Кастинг претендентов на роль народного ведущего состоится в субботу, 2 февраля, в 10 часов. Принять участие в отборе могут только те, кому уже исполнилось 18 лет. При себе участники должны иметь фото – его прикрепят к анкете, которую нужно заполнить на месте. По очереди «народники» заходят в конференц-зал, где их ждут редакторы программ «Новости», «Сканер» и «Простые вопросы». Они побеседуют с участниками кастинга, предложат прочитать тексты, расставить ударения в словах.

Победителя определят путем голосования, которое начнется на форуме Амур.инфо. Первым трем победителям «Альфа-канал» вручит призы. Народные ведущие займут рабочие места в студиях во вторник, 12 февраля.

Ежегодно в кастингах ко дню рождения «Альфа-канала» принимают десятки человек разных профессий. Всех объединяет желание попробовать свои силы в ведении телепрограмм. В разные годы участниками кастинга были Александр Чернобаев, Валентина Абрамова (Сливка), Руслан Гладышев, Руслан Юсупов и Алексей Востриков.

Просмотров всего: 369

#конкурсы #СМИ

распечатать


Общество 5

Правительство обсуждает соцнорму на потребление электроэнергии: обзор прессы
Общество

Днем на «Эхе Москвы в Благовещенске» расскажут про Чехова на Амуре
Общество 1

Утром на «Эхе Москвы в Благовещенске» расскажут о бешенстве в Приамурье
В России и мире

Названы номинанты на премию «Оскар»
Комментарии
Показать все (4) Обсудить на форуме
  • кержак

    кержак
    4 часа назад

    ...давай меня. я вам такой аншлаг замоделю! здесь пол форума хочет меня в натуре увидеть...)))

  • vertex

    vertex
    3 часа назад

    Вот я голосовал за Валентину Сливку и рад, что она победила.

    А вот на твой аншлаг смотреть, это действо не для слабонервных)))

  • кержак

    кержак
    3 часа назад

    ...чо, вертекс,нервишками слаб?)))

  • vertex

    vertex
    3 часа назад

    Мои в поряде.

    Ты же своё фото уже выставлял на форуме.

    Какую программу вести намерен?)))

Показать все (4) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь