Благовещенский «Альфа-канал» дает шанс стать телеведущим на день

Благовещенская телекомпания «Альфа-канал» готовится к празднованию «совершеннолетия». 12 февраля исполнится 18 лет со дня рождения «Альфы». К этому событию приурочено проведение традиционного конкурса «Народный ведущий».

Кастинг претендентов на роль народного ведущего состоится в субботу, 2 февраля, в 10 часов. Принять участие в отборе могут только те, кому уже исполнилось 18 лет. При себе участники должны иметь фото – его прикрепят к анкете, которую нужно заполнить на месте. По очереди «народники» заходят в конференц-зал, где их ждут редакторы программ «Новости», «Сканер» и «Простые вопросы». Они побеседуют с участниками кастинга, предложат прочитать тексты, расставить ударения в словах.

Победителя определят путем голосования, которое начнется на форуме Амур.инфо. Первым трем победителям «Альфа-канал» вручит призы. Народные ведущие займут рабочие места в студиях во вторник, 12 февраля.

Ежегодно в кастингах ко дню рождения «Альфа-канала» принимают десятки человек разных профессий. Всех объединяет желание попробовать свои силы в ведении телепрограмм. В разные годы участниками кастинга были Александр Чернобаев, Валентина Абрамова (Сливка), Руслан Гладышев, Руслан Юсупов и Алексей Востриков.