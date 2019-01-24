Заболеваемость ОРВИ в Благовещенске превысила эпидемический порог

В администрации Благовещенска состоялось заседание городской санитарно-противоэпидемической комиссии. Участники заседания обсудили вопросы эпидемиологической ситуации по заболеваемости ОРВИ, гриппом. Было отмечено, что заболеваемость ОРВИ в областном центре превысила эпидемический порог.

Главный специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Амурской области Мария Самчук сказала, что на 3-й календарной неделе 2019 года зафиксировано распространение заболеваемости ОРВИ. Количество заболевших увеличилось на 595 случаев, показатель заболеваемости по совокупному населению (74,95) превысил эпидемический порог на 3,8 %.

Из числа заболевших 88,6 % – дети до 17 лет. Среди них наибольший удельный вес составляют дети, посещающие дошкольные образовательные учреждения (43,4 %) и школьники (26 %), сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

На территории города началась циркуляция вирусов гриппа, зарегистрирован лабораторно подтвержденный случай гриппа A у непривитого взрослого человека. Продолжается активная циркуляция вирусов негриппозной этиологии (РС-вирусы, аденвирусы, вирусы парагриппа).

Показатель заболеваемости внебольничными пневмониями составляет 28,64 на 100 тысяч населения, превышая областной (18,66) на 53,5 %.

Решением ГСПК в Благовещенске введен в действие комплексный план по профилактике ОРВИ и гриппа, в том числе осложненного пневмонией, в части реализации мероприятий в предэпидемический период, обеспечен режим готовности введения мероприятий в период эпидемического неблагополучия.

Отмечается, что для предупреждения распространения заболеваемости ОРВИ и гриппом в Благовещенске, недопущения возникновения очагов групповой заболеваемости в муниципальных образовательных организациях необходимо незамедлительно:

– ввести «масочный» режим на переменах для учащихся, работников и персонала образовательных учреждений;

– усилить «утренний фильтр» для активного выявления с немедленным отстранением от посещений организованных коллективов детей, учащихся, сотрудников, педагогов организаций с симптомами инфекционных заболеваний;

– предусмотреть С-витаминизацию блюд в дозировках, установленных требованиями санитарных правил;

– при отсутствии более 20 % детей и учащихся по причине официально установленных диагнозов гриппа и ОРВИ, а также более 2-х человек по причине заболеваемости внебольничными пневмониями – предусмотреть разобщение детей на срок минимального инкубационного периода с информированием управления Роспотребнадзора.

В образовательных организациях профессионального и высшего образования необходимо обеспечить:

– ношение учащимися, студентами и работниками учреждений медицинских масок, проведение неспецифической профилактики ОРВИ;

– активное выявление с немедленным отстранением от посещений организованных коллективов студентов, сотрудников, педагогов организаций с симптомами острых респираторных вирусных инфекций и гриппа;

– проведение ежедневной влажной уборки помещений с применением дезинфицирующих средств.

Руководителям аптечных организаций рекомендовано иметь неснижаемый запас противовирусных препаратов для лечения и профилактики гриппа, острых респираторных вирусных инфекций, а также средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок).

Организациям торговли и общественного питания, детских развлекательных центров и других организаций с массовым скоплением людей необходимо обеспечить проведение ежедневной влажной уборки помещений с применением дезинфицирующих средств, ношение сотрудниками средств индивидуальной защиты (масок), проведение неспецифической профилактики вирусных респираторных инфекций среди персонала.