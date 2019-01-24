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24января
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сегодня, 12:19 0

Группа компаний «Петропавловск» в 2018 году снизила производство золота

Группа компаний «Петропавловск» в 2018 году снизила производство золота
Фото: правительство Амурской области

ГК «Петропавловск» в 2018 году добыла 13,1 тонны золота, или 422,3 тысячи унций. Это на 4 процента меньше, чем годом ранее. В 2019 году компания планирует нарастить производство драгоценного металла.

Рост объемов производства зафиксирован только на Маломырском месторождении. Там за год добыли на 18,3 % золота больше, чем в 2017 году. Снижение произошло на «Пионере», Албынском и Покровском рудниках.

Добыча на Покровском месторождении завершена, а перерабатывающий завод находится на реконструкции в рамках автоклавного проекта, сообщает «Вестник золотопромышленника». В 2018 году на Покровке добыли всего 6,5 тысячи унций золота.

В 2019 году компания «Петропавловск» планирует нарастить производство золота до 450-500 тысяч унций за счет запуска первой и второй очереди автоклавного комплекса. В июне 2019 года планируется запустить в производство 3-ю и 4-ю очереди автоклава. После этого компания будет иметь до 250 тысяч тонн дополнительных перерабатывающих мощностей.

ГК «Петропавловск» входит в первую пятерку российских компаний по объемам производства золота. На территории Амурской области работают четыре горно-гидрометаллургических комбината компании – «Покровский рудник», «Пионер», «Маломыр» и «Албын».

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#производство #экономика

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