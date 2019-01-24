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24января
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сегодня, 12:01 1

Глава Циолковского представил варианты герба и бренда города (фото, видео)

Глава Циолковского представил варианты герба и бренда города (фото, видео)
Фото: www.amur.info

Глава города Циолковский Сергей Левицкий предложил подписчикам своего инстаграм-аккаунта варианты герба, гимна и бренда Циолковского. 29 января состоится заседание, на котором планируется представить доработанные варианты эскизов.

«На первом, втором, третьем и четвертом фото представлены варианты герба города. На пятом, шестом, седьмом, восьмом видео – варианты бренда города», – пояснил Сергей Владимирович.

Стараясь подчеркнуть специфику космограда, как называют Циолковский, авторы эскизов использовали изображения ракет и звезд, схематичный земной шар, а также портрет ученого Константина Циолковского, в честь которого назван населенный пункт.

«Поскольку город назван в честь ученого, то, на мой взгляд, справедливо изображение Циолковского в символике города», – выразил мнение один из комментаторов.

«Нужно заказывать герб геральдистам, – написал другой. – Иначе потом он может не пройти регистрацию в геральдической палате. Простите, что умничаю». И получил ответ: «Все правильно, согласен, поэтому в нашей рабочей группе присутствует специалист по геральдике».

Варианты бренда города – слоган «Циолковский – город будущего» в сопровождении символа. Это объединенные в один знак буквы «Ц» и «Й»; пересекающиеся орбитальные кольца; наложение границ округа друг на друга; голова Циолковского красного цвета.

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#Дальний Восток #Циолковский

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Комментарии
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  • Разиня

    Разиня
    35 минут назад



    Я бы такоё брэнд предложила .... весьма объясняет чё там происходит.

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