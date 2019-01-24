Глава Циолковского представил варианты герба и бренда города (фото, видео)

«На первом, втором, третьем и четвертом фото представлены варианты герба города. На пятом, шестом, седьмом, восьмом видео – варианты бренда города», – пояснил Сергей Владимирович.

Стараясь подчеркнуть специфику космограда, как называют Циолковский, авторы эскизов использовали изображения ракет и звезд, схематичный земной шар, а также портрет ученого Константина Циолковского, в честь которого назван населенный пункт.

«Поскольку город назван в честь ученого, то, на мой взгляд, справедливо изображение Циолковского в символике города», – выразил мнение один из комментаторов.

«Нужно заказывать герб геральдистам, – написал другой. – Иначе потом он может не пройти регистрацию в геральдической палате. Простите, что умничаю». И получил ответ: «Все правильно, согласен, поэтому в нашей рабочей группе присутствует специалист по геральдике».

Варианты бренда города – слоган «Циолковский – город будущего» в сопровождении символа. Это объединенные в один знак буквы «Ц» и «Й»; пересекающиеся орбитальные кольца; наложение границ округа друг на друга; голова Циолковского красного цвета.