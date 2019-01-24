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24января
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сегодня, 11:51 5

В морг Белогорска теперь просто так не попадешь

В морг Белогорска теперь просто так не попадешь
Фото: ru.depositphotos.com

В Белогорске разрабатывается порядок межведомственного взаимодействия при установлении смерти человека. Ранее, отмечают в администрации Белогорска, каких-либо межведомственных документов, регламентирующих единые действия должностных лиц разных ведомств, в таких случаях не было.

Поручение разработать порядок дал глава Белогорска Станислав Мелюков после случая, который произошел в селе Васильевка Белогорского района в середине января. В морг была доставлена женщина, которая была еще жива.

«У каждой структуры есть свои внутренние инструкции, приказы, регламенты. Однако, как выяснилось, общего порядка в случаях при установлении факта смерти нет, – говорит замглавы по социальной политике Галина Бурмистрова. – После ситуации, произошедшей в другом муниципальном образовании, глава города поручил разобраться в этом вопросе и провести совместное совещание со всеми заинтересованными структурами. Обсуждали единый алгоритм действий с представителями межмуниципального отдела полиции “Белогорский”, прокуратуры Белогорска, Белогорской больницы, патологоанатомического отделения. Итогом станет единый порядок, который будет подписан всеми руководителями соответствующих структур. Утвердим его на следующей неделе».

В Белогорске в течение нескольких лет действуют ряд документов, которые определяют единый порядок действий в случаях, не регламентированных ранее каким-либо межведомственным взаимодействием. Так, должностные лица руководствуются порядком по предупреждению самовольных уходов и организации розыска несовершеннолетних, а также порядком работы с задержанными полицией людьми, находящимися в состоянии алкогольного опьянения.

«Во избежание казуса, произошедшего с жительницей Белогорского района, белогорцы должны понимать, что в случае смерти человека необходимо вызывать и скорую помощь, и полицию. Только медицинский работник может констатировать смерть. Только сотрудник полиции может составить протокол осмотра места происшествия. Но даже, если в сложной жизненной ситуации человек не сориентируется и сообщит о факте обнаружения тела в одно из ведомств, правоохранительные органы и медицинские службы будут руководствоваться единым порядком взаимодействия», – дополнила замглавы по соцполитике Галина Бурмистрова.

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#администрация Белогорска #Белогорск #жизнь #закон

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Комментарии
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  • rubop

    rubop
    1 час назад

    не очень то и хотелось..

  • Noir

    Noir
    56 минут назад

    По талонам теперь только?

  • lana78

    lana78
    43 минуты назад

    вот это заголовок))

  • Арбенин

    Арбенин
    20 минут назад

    занимаем очередь заранее

  • vertex

    vertex
    17 минут назад

    Пока бюджет города не пополните, никаких Вам это самое.

    А то, захотели быстренько свалить...

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