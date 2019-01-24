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Водитель КамАЗа пытался ввезти из Китая в Приамурье 25 литров алкоголя

Водитель КамАЗа пытался ввезти из Китая в Приамурье 25 литров алкоголя
Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Амурской области

Во вторник, 22 января, водитель КамАЗа, возвращавшийся из Китая в Россию через смешанный пункт пропуска Поярково, пытался скрытно провезти запчасти, комплектующие и 25 литров спиртосодержащей жидкости.

Сотрудники областного пограничного управления ФСБ России совместно с представителями Федеральной таможенной службы пресекли противоправную деятельность.

В автомобиле КамАЗ, следовавшем в Россию, которым управлял россиянин 1970 года рождения, обнаружили и изъяли спрятанный от пограничного и таможенного контроля товар: около 25 литров спиртосодержащей продукции, запасные части к грузовым автомобилям и более 15 комплектующих наборов к промышленным шлифовальным машинам.

В отношении водителя возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 16.1 КоАП РФ. Изъятые предметы переданы для проведения экспертизы, сообщает пресс-служба ПУ ФСБ России по Амурской области.

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