Водитель КамАЗа пытался ввезти из Китая в Приамурье 25 литров алкоголя

Во вторник, 22 января, водитель КамАЗа, возвращавшийся из Китая в Россию через смешанный пункт пропуска Поярково, пытался скрытно провезти запчасти, комплектующие и 25 литров спиртосодержащей жидкости.

Сотрудники областного пограничного управления ФСБ России совместно с представителями Федеральной таможенной службы пресекли противоправную деятельность.

В автомобиле КамАЗ, следовавшем в Россию, которым управлял россиянин 1970 года рождения, обнаружили и изъяли спрятанный от пограничного и таможенного контроля товар: около 25 литров спиртосодержащей продукции, запасные части к грузовым автомобилям и более 15 комплектующих наборов к промышленным шлифовальным машинам.

В отношении водителя возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 16.1 КоАП РФ. Изъятые предметы переданы для проведения экспертизы, сообщает пресс-служба ПУ ФСБ России по Амурской области.