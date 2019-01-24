Армия России лишилась 135 тысяч призывников из-за ожирения

Ежегодно около 135 тысяч призывников освобождаются от военной службы из-за проблем с нарушением питания. Власти обеспокоены этой проблемой.

«Дети – тоже тренд, дети, страдающие сахарным диабетом, – наш сегодняшний день. Мы не лидеры среди стран, есть страны, где гораздо более выраженная тенденция, но это тоже основания для действий», – сообщили на заседании внутрифракционной группы «Единой России» в Госдуме.

На заседании пояснили, что диабет также может быть вызван неправильным питанием. При этом сейчас власти активно занимаются проблемами нездорового питания и постепенно статистика по количеству россиян, страдающих ожирением, будет снижаться, добавила глава Роспотребнадзора.

В сентябре 2018 года сообщалось, что чиcлo yклониcтoв oт пpизывa нa cлyжбy в Вооруженные силы России по cpaвнeнию с вecной 2016 гoдa сoкрaтилocь бoлee чeм нaпoловинy.

Начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны РФ генерал-майор медицинской службы Александр Фисун сообщал, что около 30 % призывников освобождают от военной службы по состоянию здоровья.

При этом Фисун напомнил, что юношей с ожирением третьей степени вообще не призывают в армию, сообщает «Интерфакс».

«Сегодня ребят с пониженной массой тела мы призываем меньше, чем излишне упитанных парней. Все из-за того, что перед армией многие молодые люди "подсели" на фаст-фуд: жареную картошку, кока-колу и прочее. А эта пища не сбалансирована по количеству белков, жиров и углеводов», – добавил генерал.