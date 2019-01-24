У нового секретаря Амурского отделения «Единой России» появились 6 заместителей

Фото: Амур.инфо

23 января на партийной конференции «Единой России» избрали новый состав президиума регионального политсовета. Членами президиума стали 17 человек. Также амурские единороссы определили 6 заместителей секретаря отделения.

В число заместителей секретаря регионального отделения вошли:

- заместитель директора по региональным программам фонда «Петропавловск», депутат законодательного собрания Ульяна Леванова; - руководитель регионального исполнительного комитета «Единой России» Елена Ковальская; - мэр Белогорска Станислав Мелюков; - председатель комитета по вопросам социальной политики регионального законодательного собрания Андрей Рудь; - депутат законодательного собрания области Александр Синьков; - председатель комитета законодательного собрания области Лариса Сорокина.

Ранее Амур.инфо сообщало, что Павел Тихончук досрочно сложил полномочия секретаря отделения «Единой России». Новым главой амурских единороссов был избран Вячеслав Логинов. По результатам тайного голосования кандидатуру Вячеслава Логинова поддержали 120 делегатов партийной конференции из 133.

«Я планирую продолжить политику партии, которая реализуется в регионе. В первую очередь, это наши партийные проекты, в которых нас поддерживает и Федерация, нужно продолжить их развитие. Это первое. Второе – это кадры. То обновление регионального политсовета, в том числе и президиума регионального политсовета, которое происходит, мне надо будет с ними со всеми познакомиться, со всеми поговорить. Так как в партии за каждым членом регионального политсовета закреплены определенные задачи, функции, нужно провести перераспределение задач и функций между органами управления партией», – сообщил журналистам Вячеслав Логинов.