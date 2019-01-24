Скачок электроэнергии остановил белогорские котельные

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В результате скачка напряжения в высоковольтных сетях, принадлежащих ДРСК, в Белогорске остановились почти все котельные. Руководитель городских энергетических сетей Виталий Бардаш сообщает, что сбой в электроснабжении произошел в 10:10. Без электричества 12 объектов теплоснабжения находились 25 минут.

«Работа котельных напрямую зависит от бесперебойной подачи электричества. В связи с его остановкой прекратили работу сетевые насосы, что повлияло на циркуляцию воды в системах теплоснабжения, – отметил он. – Не исключено снижение температуры для потребителей тепла на 10 градусов, поскольку одномоментно заработать котельные с восстановлением электроснабжения не могут – требуется время, чтобы запустить объекты в работу в штатном режиме. При этом возможен перерасход топлива».

В настоящее время подача электроэнергии на объекты теплоснабжения возобновлена. Однако не исключено, что скачок в подаче электричества мог привести к выходу из строя котельного оборудования. Специалисты приступили к обследованию работоспособности технологического оборудования, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.