Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
24января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:22 1

Скачок электроэнергии остановил белогорские котельные

Скачок электроэнергии остановил белогорские котельные
Фото: Амур.инфо

В результате скачка напряжения в высоковольтных сетях, принадлежащих ДРСК, в Белогорске остановились почти все котельные. Руководитель городских энергетических сетей Виталий Бардаш сообщает, что сбой в электроснабжении произошел в 10:10. Без электричества 12 объектов теплоснабжения находились 25 минут.

«Работа котельных напрямую зависит от бесперебойной подачи электричества. В связи с его остановкой прекратили работу сетевые насосы, что повлияло на циркуляцию воды в системах теплоснабжения, – отметил он. – Не исключено снижение температуры для потребителей тепла на 10 градусов, поскольку одномоментно заработать котельные с восстановлением электроснабжения не могут – требуется время, чтобы запустить объекты в работу в штатном режиме. При этом возможен перерасход топлива».

В настоящее время подача электроэнергии на объекты теплоснабжения возобновлена. Однако не исключено, что скачок в подаче электричества мог привести к выходу из строя котельного оборудования. Специалисты приступили к обследованию работоспособности технологического оборудования, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

Просмотров всего: 794

#администрация Белогорска #Белогорск #ЖКХ #губернатор #Дальний Восток

распечатать


Общество 1

Глава Циолковского представил варианты герба и бренда города (фото, видео)
Общество 5

В морг Белогорска теперь просто так не попадешь
Происшествия 1

В Свободном сточные воды залили дорогу (видео)
Общество 6

Объем оползня на Бурее оказался меньше, чем предполагалось ранее
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • mm_Борис Кукушкин

    mm_Борис Кукушкин
    1 час назад

    Ничего удивительного, для этого города отключение электроэнергии является нормой.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь