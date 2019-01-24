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24января
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сегодня, 11:19 29

Полиция: благовещенский школьник сам отстриг себе челку

Полиция: благовещенский школьник сам отстриг себе челку
Фото: domovoyj.ru

В Благовещенске полиция не подтвердила информацию об инциденте с благовещенским школьником, которому неизвестные мальчики отстригли челку. По официальной версии, мальчик сам обрезал волосы, чтобы избавиться от застрявшей в них жвачки. Мама ребенка сомневается, что все было именно так.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», мама восьмилетнего ученика школы № 2 обратилась в полицию с просьбой найти обидчиков сына. По ее словам, после уроков к нему на улице подошли трое старших мальчиков, прижали его к стене, сняли шапку и отрезали челку. История получила продолжение: в одном из барбершопов города ребенку бесплатно сменили образ, подобрав модную прическу.

Инспекторы по делам несовершеннолетних провели проверку по этому заявлению. Как сообщает амурское управление МВД России, информация не подтвердилась. «Во время беседы с несовершеннолетним в присутствии его законного представителя, а также социального педагога и классного руководителя установлено, что мальчик отстриг себе челку самостоятельно. Причиной стало то, что волосы были испачканы жевательной резинкой. Ребенок побоялся сообщить о данном факте родителям и выдумал историю», – говорится в официальной информации.

Мама школьника Светлана, подчеркивает: не нашли подтверждения ни слова мальчика, ни официальная информация. «Не доказано, что он сам себе отстриг челку. Нет подтверждения этого. Не могу я сказать, что на него это похоже! Я не совсем верю, что это он», – говорит мама.

По ее словам, отношения в классе у сына нормальные. Он до сих пор переживает случившееся. «Я хотела с ним поговорить, выяснить – может быть, те, на кого он указывал, когда-то его обижали. Но психологи посоветовали пока его не трогать», – заключает Светлана.

Просмотров всего: 2269

#дети #закон #происшествия #школа

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Комментарии
Показать все (29) Обсудить на форуме
  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Любопытное развитие событий! )

  • Арбенин

    Арбенин
    1 час назад

    Oldlord

    Любопытное развитие событий! )



    Да, кому теперь яички резать бум? Прячь овечьи ножницы)

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Вот это пиарнулся пацан на всю область, да ещё и причёску нахаляву сделал)))

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Арбенин

    Oldlord

    Любопытное развитие событий! )



    Да, кому теперь яички резать бум?



    Хочешь, тебе?



    Хотя, думаю, там и резать-то нечего. )



  • Перметрин

    Перметрин
    1 час назад

    Онижедети..))

  • Боярин

    Боярин
    1 час назад

    15 вастрелов в голову из револьвера, какое зверское самоубийство.

  • Shift

    Shift
    1 час назад

    зачетное воспитание в семье у них..

    ребенок боится сказать правду маме...это, что за мама там такая?

  • Арбенин

    Арбенин
    1 час назад

    Oldlord

    Арбенин

    Oldlord

    Любопытное развитие событий! )



    Да, кому теперь яички резать бум?



    Хочешь, тебе?

    Хотя, думаю, там и резать-то нечего. )



    свои уже отстриг за ненадобностью и поешь в церковном хоре?

  • Арбенин

    Арбенин
    1 час назад

    Shift

    зачетное воспитание в семье у них..

    ребенок боится сказать правду маме...это, что за мама там такая?



    да нормальный пацан, в этом возрасте все дети фантазируют.Мамаше задуматься, почему пацан ей не доверяет

  • Shift

    Shift
    1 час назад

    Арбенин

    Shift

    зачетное воспитание в семье у них..

    ребенок боится сказать правду маме...это, что за мама там такая?



    да нормальный пацан, в этом возрасте все дети фантазируют.Мамаше задуматься, почему пацан ей не доверяет



    я что-то сказал про ненормальность пацана?..

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Арбенин

    Oldlord

    Арбенин

    Oldlord

    Любопытное развитие событий! )



    Да, кому теперь яички резать бум?



    Хочешь, тебе?

    Хотя, думаю, там и резать-то нечего. )



    свои уже отстриг за ненадобностью и поешь в церковном хоре?



    А чего ты так за меня переживаешь?



  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    1 час назад

    Где все истерички, которые желали пацанам остричь все, в уголовники их записали... Вот и вся тема, которая не стоит ломаного яйца и выеденного гроша (с) так же и про собак будет скорее всего.

  • Shift

    Shift
    1 час назад

    "Восьмилетний школьник, которому в Благовещенске неизвестные срезали челку, побывал в одном из барбершопов города. Там ребенку бесплатно сменили образ, подобрав модную прическу."..(с)..http://www.amur.info/news/2019/01/19/148801

    если совесть еще не совсем уснула, пошла бы и оплатила парням работу...

  • PRO

    PRO
    1 час назад

    Что же будет когда он с фонарем под глазом домой придет. Мамаша в Страсбург строчить будет? 8 лет, пора от сиськи понемногу отучать

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    1 час назад

    Вот первое, что пришло в голову, когда прочла новость про челку, мой тоже подстригал, но сознался. А здесь мальчик очень сильно боится маминых истерик.

  • Shift

    Shift
    59 минут назад

    Мартовская Зима

    Вот первое, что пришло в голову, когда прочла новость про челку, мой тоже подстригал, но сознался. А здесь мальчик очень сильно боится маминых истерик.



    капец..да все они стригут..

    мои так и не скрывали..подстригла и пришла хвастаться новой прической..дали походить денек и отвезли в парикмахерскую, подправили..

    капец трагедия, волосы подстригли..

  • Noir

    Noir
    58 минут назад

    Shift

    "Восьмилетний школьник, которому в Благовещенске неизвестные срезали челку, побывал в одном из барбершопов города. Там ребенку бесплатно сменили образ, подобрав модную прическу."..(с)..http://www.amur.info/news/2019/01/19/148801

    если совесть еще не совсем уснула, пошла бы и оплатила парням работу...



    Да им реклама нормальная получилась, они не в обиде)

  • Shift

    Shift
    53 минуты назад

    Noir

    Shift

    "Восьмилетний школьник, которому в Благовещенске неизвестные срезали челку, побывал в одном из барбершопов города. Там ребенку бесплатно сменили образ, подобрав модную прическу."..(с)..http://www.amur.info/news/2019/01/19/148801

    если совесть еще не совсем уснула, пошла бы и оплатила парням работу...



    Да им реклама нормальная получилась, они не в обиде)



    а я не про их обиду писал..они, сто процентов и не попросят и не напомнят, парни норм..

    а про дамочку эту, развела нюни вплоть до полиции, пожалели, помогли - получается обманула..

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    52 минуты назад

    Как же пацан жову рьяно жевал, что она аж в челку влепилась. Беда просто - клок волос состриг... Пха.

  • Shift

    Shift
    50 минут назад

    Дмитрий1

    Как же пацан жову рьяно жевал, что она аж в челку влепилась. Беда просто - клок волос состриг... Пха.



    может прилепили на лоб ему, чтобы не жевал где не попадя..

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    47 минут назад

    Shift
    Дмитрий1

    Как же пацан жову рьяно жевал, что она аж в челку влепилась. Беда просто - клок волос состриг... Пха.



    может прилепили на лоб ему, чтобы не жевал где не попадя..


    Запросто. Мож пузыри надувал и щелкал))))).

  • Долгий

    Долгий
    46 минут назад

    Психологи посоветовали пока его не трогать.... Господи , что за времена?! Кого мы растим?! Поколение замкнутых, неуверенных в себе, с неустойчивой психикой закомплексованных людишек! Как же мы выросли без психологов и с ремнём )

  • Долгий

    Долгий
    37 минут назад

    Раньше у любого учителя было право перед всем классом залепить жвачку в лоб, а сейчас засудят же такие мамаши, как эта

  • Ушаков Дмитрий

    Ушаков Дмитрий
    19 минут назад

    Отличное решение полиции - он сам себе это сделал!

    Не раскрыли убийство - он сам себе это сделал.

    Не раскрыли изнасилование - она сама с собой это сделала!

    Происшествие в воинской части - он сам застрелился!

  • V.M.

    V.M.
    16 минут назад

    Грустная история... Вот как-то я склонна согласиться с Ушаков Дмитрий...

  • Арбенин

    Арбенин
    14 минут назад

    Шестилетний пацан нашел инструменты бабки паркимахерши и пока мать спала, сделал модную прическу ее песцовой шапке, купленной в кредит неделю назад.

    Даже ремнем не смогли выбить признание - это моль съел, твердо стоял на своем.

  • sinoptik

    sinoptik
    8 минут назад

    V.M.

    Ушаков Дмитрий    Грустная история... Вот как-то я склонна согласиться с Ушаков Дмитрий...


    Насколько я поняла из новости, беседа с мальчиком проводилась в присутствии законного представителя, то есть мамы. Маме нужно было либо во время беседы уточнять и протестовать, либо уже не митинговать после: верю-не верю, не мог-не должен был.

    И, да, психологическая травма из-за паршивой челки и потребность в психологе, на мой взгляд, говорит что что-то не так в воспитании мальчика.

  • Shift

    Shift
    6 минут назад

    Арбенин

    Шестилетний пацан нашел инструменты бабки паркимахерши и пока мать спала, сделал модную прическу ее песцовой шапке, купленной в кредит неделю назад.

    Даже ремнем не смогли выбить признание - это моль съел, твердо стоял на своем.



    кого вы ростите?..зашуганные дети какие-то, собственным родителям не доверяют..боятся их..

  • vertex

    vertex
    1 минута назад

    Теперь все кинулись воспитывать мальчика и его маму))).

    Люди разные бывают, в воспитании и психологии.

    Может пацаны его запугали и он данное придумал.

    Может в полиции сказали, ты всё равно их не помнишь и не опознаешь, мы не найдём.

    Да масса чего может быть.

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