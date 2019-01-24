Полиция: благовещенский школьник сам отстриг себе челку

В Благовещенске полиция не подтвердила информацию об инциденте с благовещенским школьником, которому неизвестные мальчики отстригли челку. По официальной версии, мальчик сам обрезал волосы, чтобы избавиться от застрявшей в них жвачки. Мама ребенка сомневается, что все было именно так.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», мама восьмилетнего ученика школы № 2 обратилась в полицию с просьбой найти обидчиков сына. По ее словам, после уроков к нему на улице подошли трое старших мальчиков, прижали его к стене, сняли шапку и отрезали челку. История получила продолжение: в одном из барбершопов города ребенку бесплатно сменили образ, подобрав модную прическу.

Инспекторы по делам несовершеннолетних провели проверку по этому заявлению. Как сообщает амурское управление МВД России, информация не подтвердилась. «Во время беседы с несовершеннолетним в присутствии его законного представителя, а также социального педагога и классного руководителя установлено, что мальчик отстриг себе челку самостоятельно. Причиной стало то, что волосы были испачканы жевательной резинкой. Ребенок побоялся сообщить о данном факте родителям и выдумал историю», – говорится в официальной информации.

Мама школьника Светлана, подчеркивает: не нашли подтверждения ни слова мальчика, ни официальная информация. «Не доказано, что он сам себе отстриг челку. Нет подтверждения этого. Не могу я сказать, что на него это похоже! Я не совсем верю, что это он», – говорит мама.

По ее словам, отношения в классе у сына нормальные. Он до сих пор переживает случившееся. «Я хотела с ним поговорить, выяснить – может быть, те, на кого он указывал, когда-то его обижали. Но психологи посоветовали пока его не трогать», – заключает Светлана.