Бывший амурский художник написал портрет для Мирей Матье

Бывший амурчанин, уроженец села Марково Сергей Загаровский стал востребованным художником в Москве. Он рисует портреты известных людей – актеров, музыкантов, а также оформляет обложки альбомов отечественных и зарубежных музыкальных групп. Сейчас выставка художника проходит в Москве, в Доме кино на Васильевской улице.

Первую экскурсию по выставочной экспозиции для своих 630 тысяч подписчиков провела телеведущая Первого канала Елена Малышева.

«Я перебрался в Москву в 2010 году. Плотно рисовать начал спустя два года, активно выставлял свои работы в интернете. В 2013 году 11 моих работ попали в американский журнал The Horror Zine», – рассказал Сергей Загаровский.

После он начал работать с рок-музыкантами. Оформил музыкальный альбом германской группе MOROK, затем – группе «Северный флот» («Король и Шут»). Оформил две песни экс-басисту «КиШей» Александру Балунову. Экс-амурчанин оформлял альбомы группам «СказкиЧерногоГорода» и NAGART музыканту Павлу Пламеневу.

«В 2017 году на меня вышел известный питерский музыкант Алексей Фомин, группа "Фома". Он предложил провести выставку в его рок-клубе. Ее посетил Сергей Шнуров, с которым мы ранее познакомились случайно. Он увидел один мой рисунок и показал его у себя в Инстаграме. Потом была встреча на его концерте. После была ещё большая серия - около 60 шаржей на Шнура. Вот так у нас и завязалось знакомство с Сергеем», – говорит Загаровский.

Художник однажды побывал в гостях у артиста Владимира Этуша, подарил ему 10 портретов. Владимир Абрамович и его супруга попросили Сергея нарисовать их подругу Мирей Матье. Когда они были в Братиславе, передали портрет великой французской певице.

Алексей Фомин однажды показал работы Сергея артисту Александру Панкратову-Черному. А тот познакомил художника с директором центрального Дома кино Еленой Цукановой. С ней и была согласована идея выставки.

«С Еленой Васильевной Малышевой я познакомился тоже случайно. Года два назад рисовал дружеский шарж под названием "Женщина-фея лечит Сергея", на котором изображены Сергей Шнуров и Елена Малышева. Она увидела его в интернете, ей он очень понравился, и она показала его у себя в Инстаграме. Я ей написал, она ответил, и так завязалась интернет-дружба. После меня пригласили на программу "Жить здорово". Ну а я, в свою очередь, пригласил их всех к себе на выставку. Елена Малышева при всех своих званиях и достижениях остается доброй, душевной, хрупкой женщиной. Уважаю ее и ее команду», – поделился Сергей Загаровский.

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