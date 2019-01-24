В Свободном сточные воды залили дорогу (видео)

В Свободном жители обсуждают «экологическую катастрофу», случившуюся в районе железнодорожного парка. По объездной дороге хлынули канализационные воды. Неподалеку от места происшествия находятся психиатрическая больница и детская поликлиника.

Для оценки ситуации и выработки решений на место происшествия выехали специалисты ресурсоснабжающей организации и управления по ЖКХ и благоустройству города, сообщает Gzt-sv.ru.

В пресс-службе главы Свободного пояснили, что эти аварийные сети в ветхом состоянии были переданы муниципалитету несколько лет назад. Работы по их реконструкции планировались на апрель текущего года. Уже изготовлена проектно-сметная документация и составлена смета, в соответствии с которой на работы потребуется 4 миллиона рублей.

Проблема в том, что установленный насос на больничной станции рассчитан на откачку 60 кубометров стоков в час или 43 000 кубометров в месяц. А фактически попадающие объемы на очистные – 500 кубометров стоков в месяц, прокомментировали специалисты.

Производительность насоса высокая, а поступление сточных вод низкое. Объемов, производимых больницей, недостаточно для работы оборудования, в результате чего происходит перемерзание напорной линии коллектора.

Протяженность участка от канализационно-насосной станции до очистных сооружений – около километра. Из-за такой длины трубы не заполняются полностью и перемерзают. Но длина участка не позволяет ставить насос меньшей мощности, поскольку линия является напорной.

Весной при начале работ по реконструкции дворовой канализации будущей женской консультации увеличится поступление сточных вод на КНС, что позволит ей работать в штатном режиме. Сдвинуть сроки по проведению ремонта на коммунальном объекте невозможно из-за мороза.

Поэтому дополнительно специалисты управления по ЖКХ и благоустройству города и ресурсоснабжающей организации уже рассчитывают, как минимизировать выход сточных вод на поверхность до наступления тепла и начала запланированных ремонтных работ.

Не всех свободненцев успокоил ответ администрации. Вот что написали читатели странички в Instagram: «Я, конечно, не эксперт по сточным водам, но мне кажется, что после очистных сооружений они должны не так пахнуть и выглядеть! Эта жижа непонятного цвета с запахом, который вызывает рвотный рефлекс, не один десяток лет течет в Зею и ежегодно разливается в этом месте! Та же история, только без разлития по дороге, происходит и в районе затона в Суражевке. Очистные для галочки или они реально так "очищают" стоки?»; «Я вот тоже экспертом не являюсь, однако вопрос назревает сам собой: а летом тоже коллектор перемерзает?»; «А еще, если пройти на 500 метров дальше, вы упретесь в самую настоящую несанкционированную свалку, которая растет с 2017 года, только сначала туда сбрасывали строительный мусор, а вот с наступлением зимы – и бытовой»; «Да и что говорить, с другой стороны парка вообще из огромной трубы водопадом разливается полноводная река с нечистотами и прямым потоком устремляется в Зею».