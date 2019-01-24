Девушку парализовало после того, как она погладила кошку

Британку парализовало из-за инфекции, которую она получила от бездомной кошки. Девушка приручила кошку и часто гладила.

24-летняя Джемма Берч (Gemma Birch) была в Португалии в отпуске и приютила кошку по кличке Катарина. «Мы пускали ее в номер, потому что она повсюду за нами ходила. Я ее гладила и поила молоком», – рассказала Джемма.

Когда отпуск подходил к концу, у девушки открылась рвота, а в самолете она потеряла сознание. Ее доставили в больницу и нашли в крови кампилобактерии, которые встречаются в сырой курятине. Врачи думали, что Берч отравилась непрожаренной курицей, однако от этой версии пришлось отказаться, поскольку девушка не ест мясо. После этого стало ясно, что наиболее вероятным источником инфекции была кошка, которая могла подцепить ее на помойке.

Девушка пролежала в больнице неделю. Через несколько дней после выписки она проснулась ночью, потому что упала с кровати. «Когда я села, то поняла, что не чувствую ковра под ногами, – поделилась девушка. – Я стала их царапать, но ничего не чувствовала». Причиной оказался синдром Гийена–Барре – заболевание, при котором иммунная реакция организма на кишечную или легочную инфекцию приводит к повреждению нервной системы.

«На следующий день меня парализовало ниже бедер. Я ничего не могла делать сама. Медсестрам приходилось меня мыть и усаживать в туалете. Я не контролировала кишечник и мочевой пузырь, не могла пользоваться руками и ногами, потому что они ослабели», – рассказала девушка. Со временем врачам удалось остановить развитие недуга и поставить ее на ноги. Спустя 14 месяцев Берч снова учится ходить.

Болезнь не помешала девушке продолжить высшее образование. Она решила не брать академический отпуск и занималась в больнице и реабилитационном центре. Берч читала книги, изучала презентации с лекций, переписывалась с преподавателями по электронной почте и смогла получить диплом одновременно с сестрой-близнецом, сообщает GFAclaims.com.