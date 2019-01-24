Объем оползня на Бурее оказался меньше, чем предполагалось ранее

Фото: пресс-служба правительства Хабаровского края

Ученые разных ведомств, приехавшие на место оползня на Бурее, уточнили объем сошедшего грунта, перекрывшего реку И уже озвучивается новая версия схождения оползня. Кроме того, выяснилось, что ранее эта территория принадлежала Амурской области.

К месту схода грунта правительство Хабаровского края организовало экспедицию. В январе на Бурее около недели работали порядка 10 ученых, специалистов разных ведомств. Объем грунта, сошедшего с сопки в Хабаровском крае, согласно новым выводам специалистов, составляет 24,5 миллиона кубических метров, что на 10 миллионов кубических метров меньше прежних оценок. Об этом ТАСС в среду сообщил заместитель директора по научной работе Института водных и экологических проблем Дальневосточного отделения РАН доктор географических наук Алексей Махинов.

«По результатам экспедиции были уточнены параметры оползня. Длина – 800 метров от края до края, высота – от 7,5 до 46 метров, объем – 24,5 миллиона кубических метров. По нашим подсчетам так», – сказал Махинов.

Он добавил, что объем надводной части оползня превышает 4,5 миллиона кубических метров, основная часть находится под водой. «Риск затопления поселений, в частности села Чекунда, при высоких паводках на Бурее все равно сохранится после проведения взрывных работ», – считает собеседник агентства.

Перекрывший реку Бурею оползень сошел 12 декабря. Помимо нескольких официальных версий случившегося, озвучивается и неофициальная – обвал спровоцировали незаконные геологоразведывательные работы или добыча, проводимые нелегально, но с ведома или при участии руководителей администрации района.

Тем временем ученые выдвигают новые версии возникновения оползня. Председатель Амурского экологического клуба «Улукиткан» Наталья Калинина цитирует в своем блоге коллегу – Альберта Калашникова, который рассказывает, что до 1948 года эта территория была в составе Амурской области. И до 50-х годов там велась добыча полезных ископаемых. На рудниках трудились спецпоселенцы – немцы. Юг Верхнебуреинского района в 1941 году был плотно заселен. Это видно на картах того времени. Ученый считает: верхушка сопки в Хабаровском крае могла обвалиться из-за добычи полезных ископаемых в том районе.

«Ведь именно здесь в годы Великой Отечественной войны проходила основная добыча молибдена, служившего основой для изготовления орудийных стволов, танковой брони, бронебойных боеприпасов. В силу секретности месторождения местные "краеведы" из НКВД сделали акцент на северном участке – Усть-Умальте. Да, там также происходила добыча молибдена. Но месторождение было отработано и закрыто», – говорит Альберт Калашников, эколог, член экологического клуба «Улукиткан».

По сведениям ученого, молибден добывали на глубине до 500 метров, взрывая породу. По данным уже на 1950 год, добычи ископаемых на месте, где сейчас случился оползень, не было. Возможно, кто-то работал там нелегально, делает вывод амурчанин. Но основной причиной ЧП амурский эколог считает воздействие реки на прилегающую к ней территорию – из-за ГЭС уровень воды в Бурее постоянно меняется. И тут у экологов возникает вопрос.

«Эта ситуация не является уникальной, как нас пытаются убедить. Это вполне должны были быть прогнозируемыми вариантами развития событий, на которые должны были быть естественно-разработанные варианты решения. А не так, как сейчас. Получается, что ни ученые, ни эксперты, ни собственники ГЭС никакой ответственности не несут», – считает Наталья Калинина, эколог, председатель экологического клуба «Улукиткан».

На сайте Русгидро сообщается, что мониторинг влияния Бурейского гидроузла ведут с 2003 года, в нем были задействованы около 20 научно-исследовательских, природоохранных и других организаций. За все время существования Бурейской ГЭС такая ситуация, когда реку перекрыл оползень, возникла впервые.

Бурейская ГЭС работает в прежнем режиме. По данным РусГидро, уровень воды в водохранилище сейчас – почти 248 метров, что на 8 метров ниже нормального подпорного уровня. Он падает с конца декабря.

Сейчас на месте схода оползня работают военные. 22 января они провели первый подрыв в 10 тонн тротила для расчистки реки от скальных пород. В Приамурье на Бурейском водохранилище дежурят спасатели, в двух районах Амурской области и Хабаровского края действует режим ЧС. Путь воде военные планируют освободить до 20 февраля.