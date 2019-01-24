Контракт на 38 миллиардов на строительство второй очереди Восточного расторгли

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«Роскосмос» расторг контракт с ПСО «Казань» на строительство стартового стола для ракет класса «Ангара» на космодроме Восточный. Его стоимость превышала 38 миллиардов рублей. При этом строительство решено не замораживать. Договор планируется заключить с новым подрядчиком.

«Контракт с ПСО "Казань" был заключен в сентябре прошлого года, и с учетом того, что тяжелое финансовое положение, по взаимному согласию сторон этот контракт расторгается. Практически полгода потеряно», – заявил журналистам вице-премьер РФ Юрий Борисов после совещания с Дмитрием Медведевым, сообщает ТАСС.

Вице-премьер пояснил, что контракт расторгли по взаимному согласию сторон. Планируется перезаключить его с новым подрядчиком. Сроки сдачи стартового комплекса, по словам Борисова, перенесли «за 2021 год, но не позднее 2023 года, иначе происходит рассинхронизация с окровскими работами: ракета будет создана, а запускать неоткуда будет».

Государственный контракт на строительство второй пусковой установки на космодроме Восточный был подписан с ПСО «Казань» осенью 2018 года. Общий объем капитальных вложений составил 38,7 миллиарда рублей.

На официальном сайте ПСО «Казань» сообщалось, что в объем работ входила разработка рабочей документации, строительно-монтажные работы и комплектация объекта инженерным оборудованием.

Общая площадь участка стартового комплекса составляет 89 гектаров. Стартовый комплекс рассчитан на 10 пусков в год ракет «Ангара» тяжелого и легкого классов. В состав стартового комплекса должны войти пусковой стол, командный пункт, кабель-заправочная башня, транспортно-установочный агрегат, системы заправки, пожаротушения и другие комплексы.

Как сообщало Амур.инфо, Дмитрий Медведев раскритиковал чиновников «Роскосмоса» за строительство объектов космодрома Восточный. По его словам, в 2018 году строители должны были сдать первую очередь космодрома Восточный, но из 19 объектов на нем готовы только 5. «Роскосмос» на завершение работ запрашивает дополнительные средства. Между тем к 2021 году планировалось сдать и вторую очередь. «Очевидно, что та динамика, которая есть, не позволяет в эти сроки уложиться», – заявил председатель правительства.