Правительство обсуждает соцнорму на потребление электроэнергии: обзор прессы

Медведев уделил внимание космодрому Восточный; в Амурской области растет численность волков; с подачи экс-министра обороны Сердюкова из состава действующих могут вывести вертолет Ми-8. Газеты читал ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Напишут же такое

«Российская газета» сегодня пишет о том, что в правительстве обсуждается соцнорма на потребление электроэнергии. В повестке – не только повышение тарифов, но и проект, предусматривающий снижение льгот для домов с электроплитами. Говорится, что задача заключается в том, чтобы заставить платить больше богатых, а для малообеспеченных – как минимум не ухудшить положение. Как не уважать, не ценить правительство, заботящееся о простых людях!

Правда, нашелся один человек, эксперт, член-корреспондент РАН Руслан Гринберг, который открыто сказал, что идея верна, но, как всегда, получится наоборот: платить больше станут как раз бедные люди. Но, наверное, тихо сказал.

Также в номере

Еще я узнал, что премьер Дмитрий Медведев грозно призвал чиновников Роскосмоса меньше болтать о каких-то будущих проектах, меньше витать в далеких галактиках, перестать рассуждать, куда мы полетим в 2030 году, а больше делать. Особое внимание было уделено космодрому Восточный, где из планируемых к сдаче 19 объектов готовы только пять. Получается, на Марс и на Луну мы не полетим, поскольку лететь неоткуда.

Вам статья

Еженедельник «Аргументы неделi» выдал на-гора заметку о том, что в Амурской области стабильно растет численность волков. В минувшем году она достигла максимального уровня за всю историю наблюдений: количество хищников превысило 4 тысячи, что создает проблему для хозяйственной деятельности и опасность для людей. Пишут, что на финансирование борьбы с волками планируют выделить солидные бюджетные средства. За сданные в конце прошлого года 200 волчьих шкур охотникам выдали 2 миллиона рублей.

А можно создать для волков приют, типа «Дружка», и численность пойдет на убыль естественным, более экономичным путем.

Также в номере

Еще в еженедельнике пишут о том, что над российскими вертолетами нависла зловещая тень экс-министра обороны Анатолия Сердюкова – с его подачи планируется выведение из состава действующих многоцелевого, надежного, как автомат Калашникова Ми-8.

Прочитав про интриги вокруг вертолетного парка страны, изучите материал о том, что началась подковерная война за власть «после Путина». И тут меня поражает прозорливость противоборствующих сторон: заглядывать на несколько десятилетий вперед.

Еще здесь можно прочесть о том, что присвоение звания почетного профессора РАН патриарху Кириллу вызвало негативный резонанс широкой общественности. Но все мы знаем, что на широкую общественность власть плевала. За примерами далеко ходить не надо.

Очень интересно

В «Амурской правде» обратите внимание на публикацию под рубрикой «Спецпроект» – здесь рассказывается о любимом городском маршруте артиста амурского драмтеатра Юрия Роголева. (Перед Новым годом побывал на его встрече со зрителями и, положа руку на сердце, скажу, что каждый день бы ходил – прекрасное выступление артиста!) Юрий рассказывает своей собеседнице Наталье Фадеевой о том, что мечтал стать хоккеистом, что его однокурсницей в институте искусств была Вика Цыганова, о том, как в былые времена после спектакля ужинал в парке булочкой, которую запивал молоком из треугольного пакета. В общем, прочтите!

На посошок

А еще «Амурская правда» сегодня пером Анны Деровой разъясняет, стоит ли бояться повышения самого обсуждаемого налога – на добавленную стоимость, и действительно ли он «съест» наши зарплаты. Кстати, о зарплатах. В «Амурке» сказано, что у амурчан она растет опережающими темпами. Впрочем, думаю, вы заметили это и без газеты, в связи с чем не буду заострять на этом ваше внимание.