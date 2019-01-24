В Благовещенске из-за коммунальной аварии 10-этажка осталась без воды

Без воды остается 10-этажный дом № 17 по улице Кантемирова. «После сообщения о порыве специалисты выехали на место, произвели откачку воды. ГСТК помогли с уборкой наледи. Подвоз воды осуществлялся», – прокомментировала начальник пресс-службы АКС Светлана Соловьева. Место дефекта определяют.

По улице Институтской подо льдом оказались проезжая часть и частично тротуар. Пешеходы жалуются: очень скользко, хоть и присыпано песком. Автомобилисты стараются двигаться осторожно.