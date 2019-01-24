В Благовещенске из-за коммунальной аварии 10-этажка осталась без воды
В Благовещенске сотрудники Амурских коммунальных систем продолжают искать место порыва в микрорайоне. Как сообщало ИА «Амур.инфо», вечером в среду, 23 января, возле дома № 3/1 по улице Институтской произошел порыв на водоводе.
Без воды остается 10-этажный дом № 17 по улице Кантемирова. «После сообщения о порыве специалисты выехали на место, произвели откачку воды. ГСТК помогли с уборкой наледи. Подвоз воды осуществлялся», – прокомментировала начальник пресс-службы АКС Светлана Соловьева. Место дефекта определяют.
По улице Институтской подо льдом оказались проезжая часть и частично тротуар. Пешеходы жалуются: очень скользко, хоть и присыпано песком. Автомобилисты стараются двигаться осторожно.
Просмотров всего: 1141