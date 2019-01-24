Железнодорожники озвучили мэру Тынды предложения по развитию ДФО и столицы БАМа

Фото: пресс-служба администрации Тынды

Ежедневно глава города встречается с трудовыми коллективами, и принимает предложения тындинцев по развитию и улучшению жизни на Дальнем Востоке, а также в столице БАМа. Уже прошло десять встреч с сотрудниками тындинских предприятий.

Накануне состоялся диалог главы города с руководством и рабочими локомотивного эксплуатационного депо. Железнодорожники активно включились в Национальную программу по развитию Дальнего Востока. Градоначальнику озвучили десятки предложений, касающихся разных сфер жизни.

Машинистов и помощников машинистов тепловоза остро волнует вопрос транспортной доступности, чтобы у горожан была возможность добираться до городов Дальнего Востока и центральной России не только по железной дороге, но и по воздуху. Тема авиаперелетов поднимается на каждой встрече с главой города. Люди просят вернуть рейс Хабаровск – Тында – Хабаровск. И добавить рейс Тында – Благовещенск.

Также на встрече затронули тему асфальтирования отдаленных от центра города участков дороги и строительства малых предприятий в Тынде для увеличения рабочих мест.

Многих присутствующих также волновала тема развития детского спорта в столице БАМа и предоставления льгот для привлечения молодых специалистов на север.

Все озвученные предложения были мэром учтены и занесены в протокол.

Железнодорожники также поблагодарили Марину Михайлову за позитивные перемены в городе за столь короткий срок ее работы на посту мэра Тынды.