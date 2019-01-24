В Амурской области потеплело: прогноз погоды на 24 января

Фото: Амур.инфо

24 января в Амурской области небольшая облачность, без существенных осадков. Ветер с северо-запада дует со скоростью до 5, местами – до 11 метров в секунду. Температура воздуха в центральных и южных районах в течение дня составит 9...14, по востоку до 20 градусов мороза. На севере будет минус 10...15.

На дорогах местами снежный накат, гололедица. В Благовещенске малооблачно, без осадков. Северо-западный ветер разгонится до 6-11 метров в секунду. Уличные термометры покажут до 9...11 ниже нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Нина Гвоздкова