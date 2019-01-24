Гороскоп на 24 января: Водолеям не стоит рисковать, у Дев переломный день

Восход Солнца: 08:15

Заход Солнца: 17:08

Солнце в Водолее.

Овен. Этот день может активизировать в Вас педантичное отношение к вещам, трезвый взгляд на действительность. Могут открыться тайные знания, прийти новые идеи.

Телец. Благоприятный день. Многие проблемы решатся куда быстрее, чем вы могли ожидать. Пригодятся знания, полученные раньше, придется освежить в памяти то, чему вы когда-то учились.

Близнецы. У вас есть все шансы, на которые вы можете поймать возможность исправить все ошибки и недоразумения в отношении не только своих домашних, но даже дальних родственников, с которыми у вас всегда были напряженные контакты.

Рак. Сегодня стоит заняться собой. Если Вы давно планировали пройти какие-либо курсы или повысить квалификацию – сегодняшний день наиболее благоприятен для этого.

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Лев. Грозовые тучи, которые были над Вами раньше, расходятся. Если Вы давно мечтали о повышении, сегодняшний день идеально подходит для похода к начальству.

Дева. Этот четверг для Дев станет важным и переломным. Люди, в которых Вы сомневались, покажут себя с лучшей стороны, а их поступки докажут, что лучше действовать сообща.

Весы. Жизненный потенциал имеет тенденцию к снижению. Негативные события первой половины дня могут привести к многочисленным проблемам в отношениях с окружающими.

Скорпион. Звезды не рекомендуют «скакать» с одной работы на другую. Вам нужно определиться с выбором специальности и установить за собой конкретный статус.

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Стрелец. На данном этапе постарайтесь не брать на себя роль учителя и не навязывайте свое мнение окружающим. Старайтесь меньше времени проводить за компьютером.

Козерог. Ваша избирательность во многих вопросах сегодня сыграет Вам на руку. Но помните, что перед тем, как с кем-то договориться о чем-либо, стоит взвесить свои силы и силы второй стороны.

Водолей. Сегодня не стоит рисковать, участвовать в спорах. Чем спокойнее вы проведете этот день, тем лучше пройдет пятница.

Рыбы. Рыбы могут уже с утра остаться без сил и настроения, если начнут выслушивать жалобы и нытье близкого друга. Постарайтесь абстрагироваться от всего того, что мешает вам оптимистично жить и работать.

Астролог: Вальдемар Небоходцев