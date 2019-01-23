Дмитрий Медведев: чиновники Роскосмоса должны больше делать и меньше болтать

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Чиновники от космической отрасли, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, должны меньше болтать о каких-то будущих проектах и больше делать. Он указал на строительство космодрома Восточный, вторая очередь которого планировалась к сдаче в 2021 году, но при нынешних темпах работ и задержках сроки эти выглядят нереальными.

Лидерство в ракетно-космической отрасли имеет стратегическое значение, подчеркнул глава правительства на совещании по развитию государственной корпорации «Роскосмос», пишет «Российская газета». Страна когда-то открывала космическую эру человечества, а сейчас должна работать на рынке, где существует реальная конкуренция. «Ракетно-космическая отрасль может и должна быть экономически успешной, – считает Медведев. – Мы от этого пока очень далеки».

На ближайшие три года в федеральном бюджете на космос заложены 515 миллиардов рублей. Средства направляются на наращивание орбитальных возможностей, создание ракеты-носителя тяжелого класса. Однако эффективность использования государственного финансирования вызывает много вопросов. В прошлом году по разным причинам 16 процентов бюджетного инвестирования не было задействовано. «Как результат – одна из конкурентных сфер развивается медленнее, чем нам необходимо», – констатировал премьер.

На земле работа тоже продвигается неудовлетворительными темпами. В 2018 году строители должны были сдать первую очередь космодрома Восточный, но из 19 объектов на нем готовы только 5. «Роскосмос» на завершение работ запрашивает дополнительные средства. Между тем к 2021 году планировалось сдать и вторую очередь. «Очевидно, что та динамика, которая есть, не позволяет в эти сроки уложиться», – заявил председатель правительства.

Дмитрий Медведев предложил участникам совещания обсудить накопившиеся проблемы, а заодно призвал всех не витать в далеких галактиках. «Надо заканчивать с прожектерством. Хватит болтать, куда мы полетим в 2030 году, – сказал премьер-министр. – Надо работать, меньше говорить и больше делать».

Как сообщало ИА «Амур.инфо», сроки строительства стартового стола и запуска «Ангары» все время меняются. В 2013 году Дмитрий Рогозин – тогда вице-премьер правительства – заявлял, что в конце 2015 года пройдет первый пуск корабля «Союз», в 2017 году полетит тяжелая «Ангара» с экипажем, а к 2018-му космодром будет готов к выполнению пилотируемых программ с использованием космического ракетного комплекса тяжелого класса и ракетами типа «Ангара-А5». В мае 2018 года ЦЭНКИ сообщало, что работы по созданию второй очереди космодрома начнутся в июне 2018 года. В июне же Дмитрий Рогозин – уже глава Роскосмоса – сказал, что работы начнутся в июле 2018 года. С сентябре сообщалось, что строительство уже началось. А в декабре – что стартовый стол для «Ангары» начнут строить в 2019-м. А подрядчик – ПСО «Казань» – сообщает, что на месте пуска пока расчищают место от леса.