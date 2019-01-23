Власти рассказали об отказе Елены Пастуховой продлять трудовой договор

В среду, 23 января, областному министерству культуры и национальной политики стало известно, что Елена Пастухова отказывается от продления трудового договора на должность директора краеведческого музея. Об этом она сообщила по телефону.

Министр культуры и национальной политики области Ольга Юркова приезжала в музей для личной встречи с Еленой Пастуховой, чтобы подписать трудовой договор или обсудить причины отказа, но встреча не состоялась.

На данный момент исполняющей обязанности директора назначена Елена Викторовна Иванова. Все предложенные кандидатуры на должность директора музея и их программы по развитию краеведческого музея и музейного дела на территории Амурской области будут рассмотрены на общественном совете при министерстве культуры, сообщает пресс-служба областного правительства.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», 17 января стало известно, что срочный трудовой договор с Пастуховой решили не продлевать «по обоюдному согласию». 18 января Елене Пастуховой позвонил амурский губернатор Василий Орлов и предложил вернуться на должность. Елена Ивановна сообщила, что приняла это предложение. Но 23 января появилась информация о том, что Елена Пастухова простилась с коллективом.