Прокуратура настаивает на заключении под стражу хозяина приюта «Дружок»

Амурская прокуратура намерена поддержать ходатайство следователя о заключении под стражу задержанного владельца приюта для животных по фактам массового убийства собак. Ранее сообщалось, что в приюте в селе Чигири были найдены десятки трупов собак.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в полицию поступило заявление о том, что в чигиринском приюте собаки содержатся в ненадлежащих условиях. Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа обнаружила истощенных, но еще живых животных и более 40 трупов. Согласно заключению ветеринаров, собаки погибли от истощения. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 245 УК РФ. В среду, 23 января, владельца приюта Вячеслава Золотарева задержали.

Прокурор Амурской области поручил прокурору Благовещенска поддержать в суде ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу по фактам массового убийства собак. Прокуратура области осуществляет надзор за расследованием уголовного дела.

В ходе расследования установлено причастное к совершению преступления лицо, которое задержано и находится в ИВС Благовещенска. Прокуратура Благовещенска действия следователя по задержанию Золотарева признала законными.

Следователем подготовлено ходатайство в Благовещенский районный суд об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Прокуратура Амурской области сообщает, что поддержало ходатайство.