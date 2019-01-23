На заседании Амурской медпалаты обсудили проблемы районных больниц

Амурские медики рассказали о проблемах в районных больницах. Нехватку финансирования и медикаментов обсудили на расширенном заседании Амурской медицинской палаты.

В нем участвовали зампред областного правительства Ольга Лысенко, министр здравоохранения Андрей Субботин, глава комитета по соцвопросам областного заксобрания Андрей Рудь, врачи, общественники и главы муниципалитетов.

Главный врач Свободненской больницы рассказала, что в прошлом году удалось выровнять материальное положение медучреждения за счет перехода на оплату медицинской помощи по подушевому нормативу. В Сковородинском районе местную больницу удалось укомплектовать новыми кадрами: врачом-стоматологом, терапевтом, рентгенологом и врачом общей практики. Главврач Зейской больницы рассказал о планах на год: оснастить первичное сосудистое отделение, получить лицензии на проведение химиотерапии в дневном стационаре и на открытие аптечного пункта в поликлинике Зеи.

«Мы не на деньги смотрим. Мы смотрим на качество медицинской помощи. Поэтому мы взяли курс на комплектование медучреждений оборудованием и на укрепление материально-технической базы. В этом году мы впервые построили пять ФАПов», – рассказал министр здравоохранения Андрей Субботин.