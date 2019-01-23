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23января
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сегодня, 19:41 10

На заседании Амурской медпалаты обсудили проблемы районных больниц

На заседании Амурской медпалаты обсудили проблемы районных больниц
Фото: www.amur.info

Амурские медики рассказали о проблемах в районных больницах. Нехватку финансирования и медикаментов обсудили на расширенном заседании Амурской медицинской палаты.

В нем участвовали зампред областного правительства Ольга Лысенко, министр здравоохранения Андрей Субботин, глава комитета по соцвопросам областного заксобрания Андрей Рудь, врачи, общественники и главы муниципалитетов.

Главный врач Свободненской больницы рассказала, что в прошлом году удалось выровнять материальное положение медучреждения за счет перехода на оплату медицинской помощи по подушевому нормативу. В Сковородинском районе местную больницу удалось укомплектовать новыми кадрами: врачом-стоматологом, терапевтом, рентгенологом и врачом общей практики. Главврач Зейской больницы рассказал о планах на год: оснастить первичное сосудистое отделение, получить лицензии на проведение химиотерапии в дневном стационаре и на открытие аптечного пункта в поликлинике Зеи.

«Мы не на деньги смотрим. Мы смотрим на качество медицинской помощи. Поэтому мы взяли курс на комплектование медучреждений оборудованием и на укрепление материально-технической базы. В этом году мы впервые построили пять ФАПов», – рассказал министр здравоохранения Андрей Субботин.

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#здоровье

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Комментарии
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  • vertex

    vertex
    1 час назад



    «Мы не на деньги смотрим. Мы смотрим на качество медицинской помощи.



    Обалдеть...

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    вопрос: что такое КАЧЕСТВО медицинской помощи? Вежливое обслуживание?...

    не ну я понимаю, качество жизни, понимаю уровень жизни, я разделяю эти характеристики. Но что значит низкое качество оказания медицинских услуг, или наоборот высокое качество? нагрубили? Или в селе больницу закрыли, и теперь селяне поехали в район, чтобы вылечиться или аппендицит удалить?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    «Мы не на деньги смотрим. Мы смотрим на качество медицинской помощи. Поэтому мы взяли курс на комплектование медучреждений оборудованием и на укрепление материально-технической базы. В этом году мы впервые построили пять ФАПов», – рассказал министр здравоохранения Андрей Субботин.

    В селе Красноярово двух этажная больница со стационаром.. была.. в Верхнезейском тоже.. И это лишь ДВА эпизода из жизни тоталитарного и бесхозяйственного совка.

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Ходил, как - то, недавно на физио, так ещё советские уф приборы отлично работают))).

  • sadam_1974

    sadam_1974
    55 минут назад

    Сергей Труш

    вопрос: что такое КАЧЕСТВО медицинской помощи? Вежливое обслуживание?...

    не ну я понимаю, качество жизни, понимаю уровень жизни, я разделяю эти характеристики. Но что значит низкое качество оказания медицинских услуг, или наоборот высокое качество? нагрубили? Или в селе больницу закрыли, и теперь селяне поехали в район, чтобы вылечиться или аппендицит удалить?



    Вы только что расписались в своей неосведомлённости (невежественности). Можно было бы вначале погуглить - что это такое КАЧЕСТВО медицинской помощи. А термину (понятию) этому несколько десятков лет.

    Качество медицинской ПОМОЩИ, а не УСЛУГИ, уважаемый.

    Услуги Вам оказывают в парикмахерской, бане, на автозаправке.

    В больничке Вам оказывают ПОМОЩЬ.

  • sadam_1974

    sadam_1974
    50 минут назад

    беда коль пироги начнет печи сапожник а сапоги тачать пирожник

  • Леонидова

    Леонидова
    47 минут назад

    sadam_1974

    Сергей Труш

    вопрос: что такое КАЧЕСТВО медицинской помощи? Вежливое обслуживание?...

    не ну я понимаю, качество жизни, понимаю уровень жизни, я разделяю эти характеристики. Но что значит низкое качество оказания медицинских услуг, или наоборот высокое качество? нагрубили? Или в селе больницу закрыли, и теперь селяне поехали в район, чтобы вылечиться или аппендицит удалить?



    Вы только что расписались в своей неосведомлённости (невежественности). Можно было бы вначале погуглить - что это такое КАЧЕСТВО медицинской помощи. А термину (понятию) этому несколько десятков лет.

    Качество медицинской ПОМОЩИ, а не УСЛУГИ, уважаемый.

    Услуги Вам оказывают в парикмахерской, бане, на автозаправке.

    В больничке Вам оказывают ПОМОЩЬ.



    Больничка в зоне, а на гражданке больницы.

  • Kadet_84

    Kadet_84
    47 минут назад

    Только вчера обсуждали новость по поводу сокращения водителя скорой в Береговом, а сегодня, ВСЁ в порядке, "...Мы не на деньги смотрим. Мы смотрим на качество медицинской помощи...". На что он (Субботин) вообще смотрит? Не знаю, как сейчас (думаю ничего не изменилось), летом прошлого года, (был у родни в Экимчане), вообще прикольно было. Там, "Селемджинская больница" занимает ТРИ здания(!!!). Стационар, поликлиника (в здании бывшего роддома), а в здании, в котором ранее располагалась ВСЯ поликлиника, теперь кабинеты: главного врача, кадров и бухгалтерии... (хотя, они могли бы благополучно разместиться на первом этаже стационара). Я не экономист, но, помоему, содержать ТРИ здания, это лишняя трата бюджетных средств...

  • Леонидова

    Леонидова
    46 минут назад

    Оставить 24 койки на весь Зейский район, из них 5 социальных в ОСУ это качество7

  • Котофей Палыч

    Котофей Палыч
    47 секунд назад

    Господи, какой же балбес этот Субботин.

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