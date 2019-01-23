Амурские единороссы выдвинут на должность спикера заксобрания Вячеслава Логинова

В среду, 23 января, на партконференции регионального отделения «Единой России» выбрали кандидата на должность председателя областного заксобрания. Им стал депутат областного парламента Вячеслав Логинов. Сейчас эту должность занимает другой единоросс – Константин Дьяконов.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в амурском парламенте в ближайшее время может смениться председатель. Действующий спикер Константин Дьяконов планирует переезд в Москву. Сам он не стал комментировать редакции эту информацию.

23 января на партконференции уже рассмотрели вопрос о выдвижении кандидатуры на должность председателя Законодательного собрания Амурской области. Кандидатов было двое: депутаты Андрей Рудь и Вячеслав Логинов. Андрей Рудь добровольно снял свою кандидатуру. Прошло тайное голосование, по итогам которого победу одержал Вячеслав Логинов.

Именно его предложит фракция «Единой России» на должность спикера на заседании заксобрания.

На этой же партконференции Вячеслав Логинов стал секретарем регионального отделения ЕР. Предыдущий секретарь Павел Тихончук сложил полномочия. Секретаря также выбирали из двух кандидатов. Один из них – депутат Александр Сарапкин – снял свою кандидатуру. И в результате тайного голосования снова победил Вячеслав Логинов.

Вячеславу Логинову 40 лет. Он уроженец села Поярково Михайловского района Амурской области. У Вячеслава Юрьевича три диплома о высшем образовании, два из которых – ДальГАУ.

Работал в частном бизнесе, преподавал в ДальГАУ и АмГУ. Депутат областного законодательного собрания, председатель комитета по вопросам законодательства, местного самоуправления и регламенту.