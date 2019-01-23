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23января
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сегодня, 18:07 0

В Амурской области были нарушены сроки строительства 11 многоэтажек

В Амурской области были нарушены сроки строительства 11 многоэтажек
Фото: Амур.инфо

23 января в прокуратуре Амурской области прошло заседание рабочей группы по решению проблем обманутых дольщиков. В 2018 году в надзорном ведомстве выявили 124 нарушения закона при строительстве многоквартирных домов. Следователи возбудили 3 уголовных дела.

В целом за 2017 и 2018 годы следственные органы направили в суд 15 уголовных дел, касающихся дольщиков. 9 из них уже рассмотрено.

Прокурор Амурской области Руслан Медведев отметил, что права 286 граждан, оплативших квартиры по договорам долевого участия, на данный момент не восстановлены. Пять застройщиков нарушили сроки строительства 11 многоэтажек.

Участники мероприятия отметили, что в результате мер, принятых органами прокуратуры и правительством области удалось завершить строительство 11 домов.

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#закон #строительство

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