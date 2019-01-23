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23января
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сегодня, 18:08 0

На развитие амурских лесов в 2019 году выделят более 700 миллионов рублей

На развитие амурских лесов в 2019 году выделят более 700 миллионов рублей
Фото: www.amur.info

Финансирование лесного хозяйства Амурской области в 2019 году увеличено на 166 миллионов рублей. Всего на эту статью расходов предусмотрено финансирование в виде субвенций из федерального бюджета на сумму 779 миллионов рублей.

В Федеральном агентстве лесного хозяйства РФ прошла защита бюджетных проектировок министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности области на трехлетний период. Амурская область вошла в первую десятку субъектов Российской Федерации, кто первыми защитил этот финансовый документ.

Увеличение обусловлено участием министерства в федеральном проекте «Сохранение лесов» национального проекта «Экология», в соответствии с которым впервые за последние пять лет планируется оснастить государственные учреждения, подведомственные министерству, специализированной лесопожарной и лесохозяйственной техникой.

Наибольший удельный вес в структуре расходов занимает охрана лесов от пожаров – 412 миллионов рублей и воспроизводство лесов – 111 миллионов рублей. Согласованные объемы финансирования позволят министерству и подведомственным ему учреждениям обеспечить выполнение всех запланированных на 2019 год мероприятий.

Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности взяло обязательство по обеспечению поступлений платежей в бюджетную систему РФ за использование лесов в размере 597 миллионов рублей, сообщает пресс-служба областного правительства.

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#областная власть #природа

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